Теракт в "Крокусе": ужас или выгода для Путина

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холли", который унес более 130 жизней, продолжает активно обсуждаться в соцсетях и СМИ. Издание "Комментарии" проанализировало мнения экспертов, чтобы понять, что произошедшее означает для режима Путина.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Есть плохая новость для Путина

Эксперт по вопросам российской безопасности Марк Галеотти в статье The Times выразил мнение, что теракт в Подмосковье выглядит как худший кошмар Кремля. Владимир Путин сделал ставку на свою легитимность как строгого защитника Родины, поэтому он должен отреагировать, но легких вариантов для него не существует, отмечает эксперт.

Отмечается, что ответственность за теракт взяло "Исламское государство Хорасан" (ИГИЛ-К). Основываясь преимущественно в Афганистане и Центральной Азии, "ИГИЛ-К" все больше ориентируется на Россию, которую она считает равнозначной США в своей "ненависти" к исламу.

Автор указывает, что более 10% населения России являются мусульманами, и джихадистские движения стали доминировать в местных восстаниях, особенно на Северном Кавказе, где нестабильные республики, включая Чечню, Ингушетию и Дагестан, зажаты между Азовским и Каспийским морями.

Первым заявило о своем присутствии "Аль-Каида", а за ним — "Исламское государство".

"Это плохая новость для Путина. России не чужд терроризм, который за 24 года его правления унес более 1300 жизней. В прошлом президент пытался легитимизировать себя, предлагая россиянам повышение уровня жизни в обмен на политическое спокойствие и демонстрируя, что он их жесткий защитник" , – говорится в публикации.

Теракт выгоден Путину

В то же время немецкий политолог, профессор международной политики и внешней политики в Кёльнском университете Томас Ягер в интервью "Bild" выразил мнение, что несмотря на провал спецслужб РФ, Владимир Путин извлечет выгоду из теракта, произошедшего в концертном зале "Крокус Сити" Холл".

"Если "Исламское государство" (ИГ) несет ответственность за теракт в Москве, то это, прежде всего, провал российских служб. Они не смогли устранить опасность, хотя их предупреждали. Сам Путин отверг предупреждение, расценив его как дезинформацию", — сказал он. Томас Яггер.

Эксперт высказал мнение, что даже в таком случае российские власти смогут обратить теракт в свою пользу.

"С политической точки зрения теракт выгоден Путину, поскольку позволяет усилить защиту и еще больше контролировать внутреннюю ситуацию. В итоге он извлекает выгоду из каждой террористической ситуации в России", — подчеркнул Ягер.

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