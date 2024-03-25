Теракт в "Крокусе": ужас или выгода для Путина

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Кравцев Сергей
Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холли", который унес более 130 жизней, продолжает активно обсуждаться в соцсетях и СМИ. Издание "Комментарии" проанализировало мнения экспертов, чтобы понять, что произошедшее означает для режима Путина.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Эксперт по вопросам российской безопасности Марк Галеотти в статье The Times выразил мнение, что теракт в Подмосковье выглядит как худший кошмар Кремля. Владимир Путин сделал ставку на свою легитимность как строгого защитника Родины, поэтому он должен отреагировать, но легких вариантов для него не существует, отмечает эксперт.
Отмечается, что ответственность за теракт взяло "Исламское государство Хорасан" (ИГИЛ-К). Основываясь преимущественно в Афганистане и Центральной Азии, "ИГИЛ-К" все больше ориентируется на Россию, которую она считает равнозначной США в своей "ненависти" к исламу.
Автор указывает, что более 10% населения России являются мусульманами, и джихадистские движения стали доминировать в местных восстаниях, особенно на Северном Кавказе, где нестабильные республики, включая Чечню, Ингушетию и Дагестан, зажаты между Азовским и Каспийским морями.
Первым заявило о своем присутствии "Аль-Каида", а за ним — "Исламское государство".
В то же время немецкий политолог, профессор международной политики и внешней политики в Кёльнском университете Томас Ягер в интервью "Bild" выразил мнение, что несмотря на провал спецслужб РФ, Владимир Путин извлечет выгоду из теракта, произошедшего в концертном зале "Крокус Сити" Холл".
Эксперт высказал мнение, что даже в таком случае российские власти смогут обратить теракт в свою пользу.
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