Согласно анализу американского Института изучения войны (ISW), филиал Исламского государства в Северном Кавказе, вероятно, несет ответственность за атаки в Дагестане. В результате атак погибли по меньшей мере 17 человек, целями стали церкви, синагоги, а также штаб-квартира российских правоохранителей.



За терактами в Дагестане мог стоять филиал "Исламского государства". Фото из открытых источников

23 июня МВД Дагестана сообщило, что неизвестные открыли огонь по церкви и синагоге в Дербенте около 18 часов, а другая группа одновременно обстреляла пост ГАИ в Махачкале. Глава правительства Дагестана Сергей Меликов заявил, что в результате антитеррористической операции шесть нападавших были убиты, а поиски остальных злоумышленников продолжаются.

После нападения террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) опубликовала заявление, в котором похвалила "братьев с Кавказа" за акцию. По данным ISW, ссылка на Кавказ свидетельствует о том, что атаку совершили Wilayat Kavkaz – филиал "Исламского государства", ведущий свою деятельность в Северном Кавказе.

Американские аналитики напоминают, что после нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл" под Москвой, российские власти попытались провести в Северном Кавказе антитеррористическую операцию, целью которой была борьба с "возрастающим влиянием "Исламского государства" и Wilayat Kavkaz". Однако впоследствии Кремль сосредоточил свои силы на безосновательном обвинении Украины и НАТО в нападении на "Крокус Сити Холл".

По данным американского Института изучения войны, некоторые российские официальные лица вновь начали безосновательно обвинять Украину и Запад в причастности к терактам в Дагестане.

"Нынешний подход России к борьбе с терроризмом, вероятно, останется связанным с риторикой против Украины и Запада, а не с обнаружением и нейтрализацией угроз ИГ в самой России", — указывают в ISW и добавляют, что, вероятно, террористические атаки в РФ под руководством Wilayat Kavkaz и ИГ будут продолжаться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко и Путин готовят "воинов Аллаха" для взрывной деятельности в европейской стране.

Также "Комментарии" писали о реакции США на циничные заявления Путина о причастности Украины к терактам в России.