Срок правления президента РФ Владимира Путина истекает в следующем году, однако при радикальных изменениях в конституции страны-агрессора, внесенных в 2020 году, диктатор сможет править Россией до 2036 года. При этом Путин уже вошел в историю, как один из самых позорных политиков, обладающих "порочной властью" в России. Начиная с 1999-го года, когда Путин пришел к власти, он никого не подпускает к управлению Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Independent".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Тем не менее журналисты проанализировали самых вероятных претендентов на пост президента РФ, если с Путиным внезапно что-то произойдет и РФ срочно будет нужен новый правитель.

Авторы материала отмечают, если Путин умрет или внезапно уйдет в отставку, у Совета Федерации есть 14 дней, чтобы объявить досрочные президентские выборы. Временно исполняющим обязанности президента будет премьер-министр Михаил Мишустин. Именно он есть претендентом № 1 хотя бы временно, но оказаться у власти в РФ.

Также неплохие шансы вновь оказаться в президентском кресле имеет соратник Путина Дмитрий Медведев. Ранее он занимал пост президента с 2008 по 2012 год, прежде чем уйти в отставку по заранее оговоренной сделке.

Также журналисты считают, что вполне может оказаться на посту президента Сергей Кириенко, который занимает должность первого замглавы администрации с 2016 года и известен как член ближайшего окружения Путина.

Может оказаться в президентском кресле Сергей Шойгу, но, учитывая его провальную военную кампанию в Украине, шансы министр обороны РФ стать президентом журналисты считают мизерными.

Замыкает пятерку претендентов на пост президента РФ Николай Патрушев. Секретарь Совета безопасности России Патрушев знаком с Путиным с тех пор, как они вместе работали в КГБ, и был главным стратегом во время вторжения на Украину в 2014 и 2022 годах.

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