Операцию Вооруженных сил Украины в Курской области помогали разработать военные Соединенных Штатов. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

Апты Алаудинов

"В разработке операции однозначно принимали участие штабы блока НАТО, то есть они занимались организацией этой работы. Руководил, я считаю, непосредственно генералитет американский, за что в конечном итоге у них у всех придется спрашивать", — заявил российский военный.

Алаудинов добавил, что при реализации украинской операции было задействовано большое количество "иностранных наемников". Однако, по словам командира спецназа, ВСУ уже вряд ли продвинутся дальше.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ начали операцию в Курской области 6 августа. Буквально сразу войска Кадырова, которые должны были охранять границу, позорно бежали. Чем вызвали непонимание и критику со стороны российского населения.

При этом кремлевский диктатор Владимир Путин устроил истерику по поводу происходящего и даже поручил своему Генштабу "выдавить" украинские войска из российских территорий.

В то же время, советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби дал совет российскому диктатору Владимиру Путину. По словам Кирби, если Путина беспокоят происходящее в Курской области, то глава Кремля может остановить войну и вывести свои войска с украинских территорий. Кирби также подчеркнул, что Байден считает, что Украина станет членом НАТО, однако ей нужно выполнить много вещей, чтобы присоединиться к Альянсу.





