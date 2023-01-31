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То, что Россия строила 50 лет, Путин уничтожил за 50 недель

Россия почти полвека развивала свой энергетический рынок в Европе, однако война Путина в Украине его уничтожила менее чем через год.

сегодня, 13:00
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Автор:

Slava Kot

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, это изменило энергетический рынок Европы. Страны стали отказываться от российской нефти и ее продуктов, а также начали вводить санкции против путинского режима. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

То, что Россия строила 50 лет, Путин уничтожил за 50 недель

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

До 24 февраля рынок Европы получал около 2,5 млн баррелей нефти ежедневно, еще 1 миллион поступал как нефтепродукты. Также Европейские страны покупали около 155 млрд кубометров газа в год, но все это было уничтожено почти за год действиями Путина.

"Россия почти 50 лет строила свой энергетический рынок в Европе. Президент Владимир Путин уничтожил его менее чем за 50 недель. Найти замену будет практически невозможно", – пишет нефтяной стратег Bloomberg Джулиан Ли.

Некоторые страны Европы почти сразу после вторжения объявили о сокращении российской нефти на своем рынке, а 5 декабря вступил в силу запрет ЕС на российскую сырую нефть. Временным исключением стала Болгария. С 5 февраля под запрет попадут и российские нефтепродукты.

То, что Россия строила 50 лет, Путин уничтожил за 50 недель - фото 2

Кроме нефтяного рынка в Европе Россия теряет и газовый.

То, что Россия строила 50 лет, Путин уничтожил за 50 недель - фото 3

Россия ищет альтернативы, поэтому начала продавать нефть на азиатский рынок – в Китай и Индию. Чтобы пробиться на рынки этих стран, Россия пошла на большие скидки, около 40%. Однако из-за несовершенной инфраструктуры российские ресурсы не могут перенаправлять значительные объемы нефти в азиатские страны, а строительство новых газотранспортных и нефтяных систем требует времени и ресурсов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что две сверхдержавы отказали Путину.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Венгрии, который хочет заблокировать следующий пакет санкций против России.



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Источник: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2023-01-29/russia-can-t-replace-the-energy-market-putin-broke
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