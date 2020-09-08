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Точечная атака на Навального: эксперт ответил, куда могли подсыпать смертельный "Новичок"

Токсикологи убеждены, что неоднозначность метода отравления, вероятно, была преднамеренной

сегодня, 16:43
Автор:

Елена Волкова

Эксперты-токсикологи, анализируя произошедшее с российским оппозиционером Алексеем Навальным говорят, что в результате отравления химическим оружием “Новичок” политик мог быть не единственной жертвой. Но, вероятно, атака на Навального была точечной. И именно в эту версию укладывается то, что яд подмешали в чай - убежден глава направления фармакологии Университета Ридинга Гэри Стефенс, пишет ВВС.

Точечная атака на Навального: эксперт ответил, куда могли подсыпать смертельный "Новичок"

Токсикологи говорят, что нервно-паралитические вещества часто бывают нестабильны.

"Яд, от которого пострадал Навальный, мог испариться до того, как смог навредить кому-то еще, но это зависит от характеристик конкретного вещества, - предполагает эксперт Центра изучения нераспространения оружия Джеймса Мартина Наташа Бэмджэма. - Если Навальный действительно был отравлен чаем, можно предположить, что он выпил жидкость целиком, а пластиковый стаканчик выкинул - в таком случае действительно могло не быть других пострадавших. Неоднозначность метода отравления, вероятно, была преднамеренной, чтобы оставить много открытых вопросов, но не прослеживаемых доказательств".

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный, который вчера вышел из комы в немецкой клинике “Шарите”, продолжает идти на поправку.  Западные эксперты, полагаясь на результаты анализов об отравлении Навального смертельным ядом из группы “Новичок”, рассказали, благодаря чему жертве покушения все же удалось выжить.



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