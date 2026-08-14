Токио готовит санкционный ответ: визит Путина на Курильские острова спровоцировал дипломатический скандал с Японией

Япония изучает возможность введения дополнительных санкций против России в ответ на первый в истории визит Владимира Путина на оккупированный остров Итуруп. Об этом говорится в материале японской телерадиокомпании NHK. Токио считает Южные Курилы своей территорией и выразил официальный дипломатический протест Москве.

Путин на Курильских островах

Состоявшаяся 13 августа поездка российского диктатора Владимира Путина на Курильские острова вызвала резкую реакцию со стороны Токио. Во время пребывания на острове Итуруп глава Кремля осмотрел местный рыбоперерабатывающий комбинат "Ясный" и провел переговоры с руководителем Сахалинской области Валерием Лымаренко. В преддверии этого события Путин также посетил Южно-Сахалинск, где наблюдал за завершающим этапом военных маневров Тихоокеанского флота РФ.

Японское правительство немедленно отреагировало на действия Москвы. В тот же день министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги вызвал главу российского дипломатического представительства Николая Ноздрева, чтобы выразить решительный протест и озвучить официальную позицию своего государства по поводу незаконности этого визита.

Российское посольство в Японии обнародовало комментарий, в котором назвало демарш Токио совершенно необоснованным. Российские дипломаты попытались оправдать действия своего лидера обычными пропагандистскими аргументами.

"Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации, — заметил дипломат, оправдывая действия Москвы перед японскими чиновниками, — и вошли в ее состав по итогам Второй мировой войны на законных международных основаниях".

В российском дипведомстве также категорически отвергли право иностранных государств давать оценку поездкам руководства РФ в пределах территорий, которые Москва считает своими. Российская сторона дала понять, что не собирается вести никаких дискуссий по поводу статуса этих островов.

"Их принадлежность сомнению не подлежит", — резюмировали в дипмиссии, добавив, что любые визиты Путина в пределах задекларированных Россией границ исключительно суверенное право Кремля.

Пока правительственные круги Японии рассматривают комплекс средств реагирования на этот инцидент. Ожидается, что основным инструментом влияния Токио станет существенное усиление экономического и политического давления на Москву из-за расширения санкционных списков.