Дипломатичне представництво Російської Федерації в Японії оприлюднило офіційний коментар щодо виклику керівника своєї дипмісії Миколи Ноздрєва до японського Міністерства закордонних справ. Зустріч відбулася 13 серпня за ініціативи очільника МЗС Японії Тосіміцу Мотегі, який озвучив позицію Токіо та висловив протест через робочу поїздку Володимира Путіна на острів Ітуруп, що входить до Сахалінської області.

Микола Ноздрєв з японською делегацією. Фото з відкритих джерел

У російському дипломатичному відомстві заявили, що вважають дії японської сторони безпідставними. Під час розмови очільник російського посольства озвучив звичні наративи Кремля щодо статусу окупованих територій.

" Півден ні Курильські острови є невіддільною частиною Російської Федерації, — зауважив дипломат, виправдовуючи дії Москви перед японськими урядовцями, — і увійшли до її складу за підсумками Другої світової війни на законних міжнародних підставах".

Російська сторона категорично відмовилася обговорювати з іноземними урядами внутрішні переміщення свого керівництва. У посольстві підкреслили, що вважають будь-які територіальні претензії закритим питанням.

"Їхня належність сумніву не підлягає", — резюмували у дипмісії, додавши, що будь-які візити Путіна в межах задекларованих Росією кордонів є виключно суверенним правом Кремля.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що черговий дипломатичний конфлікт спалахнув між Токіо та Москвою через суперечливі території Курильського архіпелагу. Міністерство закордонних справ Японії висловило офіційний рішучий протест після того, як лідер країни-агресорки Володимир Путін здійснив поїздку на острів Ітуруп. За інформацією інформаційного агентства Kyodo, через цей інцидент до японського зовнішньополітичного відомства негайно викликали посла РФ Миколу Ноздрєва.