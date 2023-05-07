Жег верблюдов из Шойгу: экс-депутатка РФ рассказала об удивительных шаманских обрядах Путина

Глава Кремля Владимир Путин очень верит в эффективность обрядов, совершаемых шаманами. Одного из них он очень опасается, именно по этой причине отправил его в психушку. Об этом сообщила бывшая депутат российской Госдумы, уже 7 лет проживающая в Украине, оперная певица Мария Максакова.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как рассказала звезда ведущему программы "Аргумент ", российский президент очень боится шамана из Якутии Александра Габышева, ушедшего пешком в российскую столицу, чтобы "изгнать демонов Путина в ад".

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"Шел Габышев достаточно долго, у него было много единомышленников. Он сказал, что в любом случае дойдет. Но к нему применили методы карательной психиатрии, его закрыли, ему не дают приблизиться к Кремлю", — утверждает Мария Максакова.

Бывшая депутатка говорит, что хозяин Кремля тяготеет к магическому мышлению, по этой причине ему страшно, когда он имеет дело со всем сверхъестественным. Кроме того, Путин часто выступает участником различных шаманских обрядов.

"Судя по многочисленным сообщениям, они проводили шаманские обряды на "Горбатой горе" из Шойгу в одинаковых костюмчиках. Там, говорят, даже сожгли несколько верблюдов, чтобы Путин не потерял остатки своего здоровья. Я предполагаю, что намного больше в этом помогли, к сожалению, израильские специалисты, врачи, поддерживающие некоторый облик жизни в его дряхлом тельце", — сказала экс-депутат Госдумы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Сети смеются над Путиным, попавшим в словесный конфуз. Кремлевский глава Владимир Путин находился в курьезной ситуации во время встречи с работниками сферы, занимающимися беспилотными авиационными системами. Руководителю РФ было непросто формулировать мнения, поэтому он часто использовал употребляемые без конца им слова, как "понятно", "непонятно" и "понимание".