Топливный апокалипсис в России: на Западе раскрыли катастрофические последствия ударов по НПЗ РФ

В России все больше и больше регионов сталкиваются с ограничениями на продажу бензина и дизельного горючего. По оценке американского Института изучения войны, причиной стали масштабные удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре, существенно сократившие возможности страны по переработке нефти.

Удар по НПЗ в РФ. Фото из открытых источников

В новом отчете ISW отмечается, что крупнейшие российские топливные компании начали вводить жесткие лимиты на продажу топлива. В частности, по данным российских источников, компании "Роснефть", "Башнефть" и другие операторы запретили отпуск бензина в канистры, а в отдельных регионах установили ограничения на объем топлива, который может приобрести клиент.

Особое внимание аналитики обращают на ситуацию вокруг компании "Татнефть". После украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам в Татарстане предприятие ввело лимиты на продажу бензина и дизеля на своих АЗС по всей стране. В некоторых городах легковым автомобилям разрешают покупать не более 30 литров бензина за один раз.

По данным Генерального штаба Украины, атаки на 16 российских НПЗ сократили общие мощности России по переработке нефти примерно на 30%. В результате добыча нефти в РФ снизилась до около 9 миллионов баррелей в сутки, а производство бензина упало до самого низкого уровня за последние 16 лет.

Аналитики прогнозируют, что ситуация для России может ухудшиться уже в ближайшие месяцы. Кроме того, в Институте изучения войны отметили, что украинские удары ведут не только к энергетическому кризису в РФ, но и оказывают дополнительное давление на российскую экономику.

"Россия, вероятно, будет продолжать бороться с дефицитом топлива в течение всего лета из-за роста спроса… Последующие украинские удары по российской энергетической инфраструктуре, вероятно, приведут к еще большему дефициту по всей России и обострению существующего дефицита", — говорится в отчете ISW.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-министр Дмитрий Кулеба откровенно объяснил, может ли дипломатия вернуть оккупированные территории.

Также "Комментарии" писали, что Украина атаковала самый большой НПЗ Москвы: в Силах обороны раскрыли детали.