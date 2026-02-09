logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.12

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Топливный коллапс: где застряли русские туристы
commentss НОВОСТИ Все новости

Топливный коллапс: где застряли русские туристы

Российские туристы застряли на Кубе из-за острого топливного дефицита, вызванного остановкой нефтяных поставок из Венесуэлы и новыми санкционными решениями США

9 февраля 2026, 23:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На Кубе разворачивается топливный кризис, уже непосредственно ударивший по российским туристам. Из-за дефицита горючего их массово переселяют из гостиниц, а часть рейсов из страны невозможно выполнить.

Топливный коллапс: где застряли русские туристы

Российские туристы застряли на Кубе

После начала фактической нефтяной блокады Венесуэлы со стороны США, Куба потеряла основного поставщика энергоносителей. Это повлекло за собой резкое сокращение запасов горючего и сбои в ключевых секторах экономики, в частности — в туризме и авиасообщении.

По данным Российского союза туриндустрии, на острове находится около 4000 российских туристов, прибывших по туристическим путевкам. Ассоциация туроператоров России сообщает, что ряд отелей временно прекратил работу из-за падения турпотока. Туристов бесплатно переселяют в другие, еще открытые гостиницы.

В числе заведений, которые уже закрылись или приостановили деятельность: Resonance Cayo Santa Maria, Resonance Blu Santa Lucia, Domina Varadero, Mojito (Кайо-Коко), Tuxpan (Варадеро), Costa Sur, Memories Paraiso Azul Beach Resort 5.

Кубинские власти ввели специальный план "защиты критически важных служб и нормирование горючего". Речь идет о перераспределении ограниченных запасов топлива в пользу стратегических отраслей – сельского хозяйства, коммунальных служб, медицины, образования, вооруженных сил, туризма и экспортного производства.

Отдельно чиновники предупредили иностранные авиакомпании: с 10 февраля по 11 марта заправка самолетов на территории Кубы будет невозможна. Поэтому пассажиров рейса Москва — Гавана высадили из самолета еще до вылета.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу, что дополнительно усложнило энергетическую ситуацию на острове.

Напоминаем, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России впервые зафиксировали случай штрафа за ругательства под видео на YouTube, которые власти признали "дискредитирующими армию РФ". Соответствующее решение принял суд в Мурманской области, обратило внимание издание Верстко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/astrapress/103975
Теги:

Новости

Все новости