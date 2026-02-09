Топливный коллапс: где застряли русские туристы

На Кубе разворачивается топливный кризис, уже непосредственно ударивший по российским туристам. Из-за дефицита горючего их массово переселяют из гостиниц, а часть рейсов из страны невозможно выполнить.

Российские туристы застряли на Кубе

После начала фактической нефтяной блокады Венесуэлы со стороны США, Куба потеряла основного поставщика энергоносителей. Это повлекло за собой резкое сокращение запасов горючего и сбои в ключевых секторах экономики, в частности — в туризме и авиасообщении.

По данным Российского союза туриндустрии, на острове находится около 4000 российских туристов, прибывших по туристическим путевкам. Ассоциация туроператоров России сообщает, что ряд отелей временно прекратил работу из-за падения турпотока. Туристов бесплатно переселяют в другие, еще открытые гостиницы.

В числе заведений, которые уже закрылись или приостановили деятельность: Resonance Cayo Santa Maria, Resonance Blu Santa Lucia, Domina Varadero, Mojito (Кайо-Коко), Tuxpan (Варадеро), Costa Sur, Memories Paraiso Azul Beach Resort 5.

Кубинские власти ввели специальный план "защиты критически важных служб и нормирование горючего". Речь идет о перераспределении ограниченных запасов топлива в пользу стратегических отраслей – сельского хозяйства, коммунальных служб, медицины, образования, вооруженных сил, туризма и экспортного производства.

Отдельно чиновники предупредили иностранные авиакомпании: с 10 февраля по 11 марта заправка самолетов на территории Кубы будет невозможна. Поэтому пассажиров рейса Москва — Гавана высадили из самолета еще до вылета.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу, что дополнительно усложнило энергетическую ситуацию на острове.

