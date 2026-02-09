Паливний колапс: де застрягли російські туристи

На Кубі розгортається паливна криза, яка вже безпосередньо вдарила по російських туристах. Через дефіцит пального їх масово переселяють з готелів, а частину рейсів із країни неможливо виконати.

Російські туристи застрягли на Кубі

Після початку фактичної нафтової блокади Венесуели з боку США Куба втратила основного постачальника енергоносіїв. Це спричинило різке скорочення запасів пального та збої у ключових секторах економіки, зокрема — в туризмі та авіасполученні.

За даними Російського союзу туріндустрії, на острові перебуває близько 4000 російських туристів, які прибули за туристичними путівками. Асоціація туроператорів Росії повідомляє, що низка готелів тимчасово припинила роботу через падіння турпотоку. Туристів безкоштовно переселяють до інших, ще відкритих готелів.

Серед закладів, які вже закрилися або призупинили діяльність: Resonance Cayo Santa Maria, Resonance Blu Santa Lucia, Domina Varadero, Mojito (Кайо-Коко), Tuxpan (Варадеро), Costa Sur, Memories Paraiso Azul Beach Resort 5.

Кубинська влада запровадила спеціальний план "захисту критично важливих служб і нормування пального". Йдеться про перерозподіл обмежених запасів палива на користь стратегічних галузей — сільського господарства, комунальних служб, медицини, освіти, збройних сил, туризму та експортного виробництва.

Окремо чиновники попередили іноземні авіакомпанії: з 10 лютого по 11 березня заправка літаків на території Куби буде неможливою. Через це пасажирів рейсу Москва — Гавана висадили з літака ще до вильоту.

Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткових мит на товари з країн, які постачають нафту на Кубу, що додатково ускладнило енергетичну ситуацію на острові.

