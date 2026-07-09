Между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом на сегодняшний день выстроен рабочий формат коммуникации. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Владимир Путин

Отвечая на вопрос журналистов относительно того, происходили ли контакты между руководителями двух государств накануне, представитель российского диктатора отметил, что вчера такого разговора не было.

"Трамп вчера был явно занят и не звонил Путину", — объяснил пресс-секретарь Кремля.

В то же время в Москве уверяют, что российская сторона остается открытой для любых раундов переговоров или телефонных линий с Белым домом. Российский лидер готов ко взаимодействию, как только в Вашингтоне проявят такую инициативу.

Песков особо акцентировал внимание на характере взаимоотношений между политиками, подчеркнув, что "президент РФ всегда рад пообщаться". Оценивая общий уровень коммуникации, представитель российского руководителя также резюмировал, что "у Путина и Трампа налажен конструктивный диалог".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент США Дональд Трамп откровенно поделился своим мнением о длительном масштабном конфликте. Трамп признал, что ранее ситуация казалась ему более простой, однако реальность и поведение российского диктатора заставили пересмотреть оценки. Он подчеркнул, что думал, что эта война будет самой легкой, но Путин является "сложным персонажем".



