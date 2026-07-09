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«Трамп був явно зайнятий»: у Кремлі розповіли про відсутність учорашнього дзвінка Путіну

Налагоджений діалог: Пєсков оцінив поточний стан спілкування між Путіним та Трампом

9 липня 2026, 13:49
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Недилько Ксения

Між президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та американським лідером Дональдом Трампом на сьогодні вибудувано робочий формат комунікації. Про це повідомив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков.

«Трамп був явно зайнятий»: у Кремлі розповіли про відсутність учорашнього дзвінка Путіну

Володимир Путін

Відповідаючи на запитання журналістів щодо того, чи відбувалися контакти між керівниками двох держав напередодні, речник російського диктатора зауважив, що вчора такої розмови не було.

"Трамп учора був явно зайнятий і не дзвонив Путіну", — пояснив прессекретар Кремля.

Водночас у Москві запевняють, що російська сторона залишається відкритою до будь-яких раундів переговорів чи телефонних ліній із Білим домом. Російський лідер готовий до взаємодії, як тільки у Вашингтоні виявлять таку ініціативу.

Пєсков окремо акцентував на характері взаємин між політиками, підкресливши, що "президент РФ завжди радий пообщатися". Оцінюючи загальний рівень комунікації, речник російського очільника також резюмував, що "у Путіна і Трампа налагоджений конструктивний діалог".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що президент США Дональд Трамп відверто поділився своїми думками щодо тривалого масштабного конфлікту. Трамп визнав, що раніше ситуація здавалася йому простішою, проте реальність та поведінка російського диктатора змусили переглянути оцінки. Він наголосив, що думав, що ця війна буде найлегшою, але Путін є "складним персонажем".                                                                                                                                                                                             



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