Дональд Трамп вважав, що війна в Україні буде найлегшою: чому вона затягнулася

Взаємини між лідерами США та України вийшли на новий рівень. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп публічно підкреслив, що його контакт із Володимиром Зеленським став набагато міцнішим та позитивнішим.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

"Ми розвинули хороші стосунки — від Овального кабінету і до зараз", — наголосив американський лідер, згадуючи історію їхньої комунікації.

Український президент лаконічно відреагував на ці слова, натякнувши на подальшу спільну роботу. "Це не кінець", — зауважив Володимир Зеленський.

Глава Білого дому погодився з цим твердженням та висловив захоплення потенціалом України. За його словами, попереду на дві держави чекає ще багато кроків у співпраці.

"Це початок. Тільки початок", — відреагував Трамп. Він також додав, що захоплюється українською державою та її громадянами: "У цієї країни велике майбутнє. Така чудова земля. Такі чудові ресурси. Такі чудові люди".

Водночас керівник США відверто поділився своїми думками щодо тривалого масштабного конфлікту. Трамп визнав, що раніше ситуація здавалася йому простішою, проте реальність та поведінка російського диктатора змусили переглянути оцінки. Він наголосив, що думав, що ця війна буде найлегшою, але Путін є "складним персонажем".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Дональд Трамп оголосив про розірвання будь-яких домовленостей щодо припинення вогню з Тегераном після того, як Сполучені Штати атакували понад 80 військових об'єктів на території Ірану.