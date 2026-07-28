Трамп игнорирует Путина: в Кремле признали отсутствие запросов на разговор со стороны Вашингтона

Официальная Москва по-прежнему находится в ожидании телефонного контакта между лидерами Соединенных Штатов и Российской Федерации. Несмотря на то, что американский президент публично обещал позвонить Владимиру Путину еще 8 июля, анонсировав эту беседу во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Анкаре, разговор так и не состоялся ни в указанный срок, ни позже.

Владимир Путин

На фоне затяжного молчания Вашингтона пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков вынужден был констатировать отсутствие инициативы с американской стороны.

"Запроса от Вашингтона на телефонный разговор с Путиным пока не поступало, — признал представитель Кремля, попытавшись заверить, что коммуникация между государствами полностью не разорвана. — Контакты России и США по теме украинского урегулирования постоянно продолжаются в рабочем порядке".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Кремля Владимир Путин во время очередного публичного выступления прибег к неоднозначным высказываниям относительно предстоящей им агрессии. Российский лидер попытался превратить тему завершения кровопролитной войны в повод для иронии, однако его риторика вызвала заметное смущение среди собравшихся.

Общаясь с публикой, диктатор выразил мнение, что российская верхушка слишком сильно погрузилась в военные процессы. "Вот когда "СВО" закончится, чем мы будем тогда заниматься? — цинично поинтересовался руководитель страны-агрессорки, пытаясь добавить разговору непринужденного тона. — То есть настолько мы увлеклись этим".