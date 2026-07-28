Трамп ігнорує Путіна: у Кремлі визнали відсутність запитів на розмову з боку Вашингтона

Офіційна Москва досі перебуває в очікуванні телефонного контакту між лідерами Сполучених Штатів та Російської Федерації. Попри те, що американський президент публічно обіцяв зателефонувати Володимиру Путіну ще 8 липня, анонсувавши цю бесіду під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським в Анкарі, розмова так і не відбулася ані в зазначений термін, ані пізніше.

Володимир Путін

На тлі затяжного мовчання Вашингтона прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков змушений був констатувати відсутність ініціативи з американського боку.

"Запиту від Вашингтона на телефонну розмову з Путіним поки не надходило, — визнав представник Кремля, водночас спробувавши запевнити, що комунікація між державами повністю не розірвана. — Контакти Росії та США на тему українського врегулювання постійно тривають у робочому порядку".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільник Кремля Володимир Путін під час чергового публічного виступу вдався до неоднозначних висловлювань щодо майбутнього розв'язаної ним агресії. Російський лідер спробував перетворити тему завершення кровопролитної війни на привід для іронії, проте його риторика викликала помітне збентеження серед присутніх.

Спілкуючись із публікою, диктатор висловив думку, що російська верхівка надто сильно занурилася у воєнні процеси. "Ось коли "СВО" закінчиться, чим ми тоді займатимемося? — цинічно поцікавився керівник країни-агресорки, намагаючись додати розмові невимушеного тону. — Тобто настільки ми захопилися цим".