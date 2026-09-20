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Трамп подписал закон об "адских" санкциях против России: как отреагировали в Кремле

В Кремле отреагировали на подписание Трампом закона о новых санкциях против России

20 сентября 2026, 12:00
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Slava Kot

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о новых санкциях против России не будет способствовать улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном и якобы может осложнить переговоры по процессу завершения войны в Украине.

Трамп подписал закон об "адских" санкциях против России: как отреагировали в Кремле

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков прокомментировал "закон имени Линдси О. Грэма", предусматривающий усиление экономического давления на Россию и страны, продолжающие покупать российские энергоносители. Документ, в частности, открывает президенту США возможность вводить пошлины до 100% на импорт из покупающих российские товары государств.

По словам представителя Путина, принятый в США документ "однозначно" не окажет положительного влияния на перспективы окончания войны и на двусторонние отношения России и Соединенных Штатов.

"Однозначно, это не может оказать положительного влияния", — заявил Песков.

Заметим, что подписание Трампом закона об "адских санкциях" не означает автоматического введения всех предусмотренных ограничений. Белый дом должен в течение 30 дней определиться с конкретными мерами. Среди возможных инструментов могут быть дополнительные пошлины и персональные санкции. Президент США также получает право делать исключения для отдельных стран и ситуаций.

Особое внимание в документе уделено вторичным санкциям, которые должны усилить давление на основных покупателей российских энергоносителей, в частности Китай и Индию. Однако в законе предусмотрены исключения, в частности, для некоторых европейских союзников США. Кроме того, страны, существенно сокращающие зависимость от российского газа, также могут претендовать на освобождение от отдельных ограничений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Песков отреагировал на голосование в США по "адским санкциям" против России.



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