Трамп подписал закон об "адских" санкциях против России: как отреагировали в Кремле

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о новых санкциях против России не будет способствовать улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном и якобы может осложнить переговоры по процессу завершения войны в Украине.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков прокомментировал "закон имени Линдси О. Грэма", предусматривающий усиление экономического давления на Россию и страны, продолжающие покупать российские энергоносители. Документ, в частности, открывает президенту США возможность вводить пошлины до 100% на импорт из покупающих российские товары государств.

По словам представителя Путина, принятый в США документ "однозначно" не окажет положительного влияния на перспективы окончания войны и на двусторонние отношения России и Соединенных Штатов.

"Однозначно, это не может оказать положительного влияния", — заявил Песков.

Заметим, что подписание Трампом закона об "адских санкциях" не означает автоматического введения всех предусмотренных ограничений. Белый дом должен в течение 30 дней определиться с конкретными мерами. Среди возможных инструментов могут быть дополнительные пошлины и персональные санкции. Президент США также получает право делать исключения для отдельных стран и ситуаций.

Особое внимание в документе уделено вторичным санкциям, которые должны усилить давление на основных покупателей российских энергоносителей, в частности Китай и Индию. Однако в законе предусмотрены исключения, в частности, для некоторых европейских союзников США. Кроме того, страны, существенно сокращающие зависимость от российского газа, также могут претендовать на освобождение от отдельных ограничений.