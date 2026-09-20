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Трамп підписав закон про "пекельні" санкції проти Росії: як відреагували в Кремлі

У Кремлі відреагували на підписання Трампом закону про нові санкції проти Росії

20 вересня 2026, 12:00
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Slava Kot

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що підписаний президентом США Дональдом Трампом закон про нові санкції проти Росії не сприятиме покращенню відносин між Москвою та Вашингтоном і нібито може ускладнити переговори щодо процесу завершення війни в Україні.

Трамп підписав закон про "пекельні" санкції проти Росії: як відреагували в Кремлі

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков прокоментував "закон імені Ліндсі О. Грема", який передбачає посилення економічного тиску на Росію та країни, що продовжують купувати російські енергоносії. Документ, зокрема, відкриває президенту США можливість запроваджувати мита до 100% на імпорт з держав, які купують російські товари.

За словами представника Путіна, ухвалений у США документ "однозначно" не матиме позитивного впливу на перспективи закінчення війни та на двосторонні відносини Росії та Сполучених Штатів.

"Однозначно, це не може мати позитивного впливу", — заявив Пєсков.

Зауважимо, що підписання Трампом закону про "пекельні санкції" не означає автоматичного введення всіх передбачених обмежень. Білий дім має протягом 30 днів визначитися з конкретними заходами. Серед можливих інструментів можуть бути додаткові мита та персональні санкції. Президент США також отримує право робити винятки для окремих країн і ситуацій.

Особлива увага в документі приділена вторинним санкціям, які вони мають посилити тиск на основних покупців російських енергоносіїв, зокрема Китай та Індію. Однак у законі передбачені винятки, зокрема для деяких європейських союзників США. Крім того, країни, які суттєво скорочують залежність від російського газу, також можуть претендувати на звільнення від окремих обмежень.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Пєсков відреагував на голосування у США щодо "пекельних санкцій" проти Росії.



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