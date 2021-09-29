Транзит власти в РФ: кто и как скоро может занять место Путина

В программе "В гостях у Гордона" близкий друг президента РФ Владимира Путина, миллиардер Сергей Пугачев, высказал мнение, что в России давно идет вялотекущий транзит власти. При этом он уверяет, что Путин не боится Запада, не боится, что его ликвидируют. А после оставления поста президента мечтает остаться духовным лидером.

Владимир Путин - фото из открытых источников

Что можно сказать о транзите власти в России? Кто может занять место Путина? И отдаст ли он вообще когда-нибудь и кому-нибудь это место? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Диктатор будет держаться за власть до самой своей смерти

Эксперт Международного института демократий Евгений Дикий уверен, что мирный да еще и добровольный транзит власти в современной РФ невозможен по определению.

"Путин слишком хорошо знает, по скольким статьям он должен пожизненно сидеть в тюрьме, в случае расследования его преступлений. И понимает, что все "гарантии", которые давались диктаторам при добровольном транзите власти, от Пиночета до Милошевича, на самом деле ничего не стоят. Он также не имеет никаких иллюзий относительно своего окружения и любого своего возможного "преемника". Едва получив власть, они сдадут своего вчерашнего "духовного лидера" ради выхода из-под санкций и обеспечения безопасности своего состояния на Западе", – поясняет эксперт.

Более того, отмечает Евгений Дикий, учитывая осведомленность Путина по соучастию всех возможных преемников в преступлениях его режима, шансов закончить жизнь в комфортной тюрьме в Гааге у него немного. Скорее его отравят "Новичкам" задолго до суда.

"Понимая всё это, Диктатор будет держаться за власть до самой своей смерти, – считает эксперт. – А вот будет ли эта смерть естественной или насильственной — только в этом вопросе появляется определенное место для его окружения, в том числе для возможных преемников".

Комментируя публичные разговоры о транзите власти в РФ сейчас, Евгений Дикий напоминает, что подобные ведутся не первый раз. И всегда преследовали две цели.

"Во-первых, успокоить общество в РФ и усыпить протестные настроения (а выборы в Госдуму четко показали, что протестные настроения в России – крупнейшие за последние десятилетия), – поясняет эксперт. – Зачем рисковать, протестуя на улицах, когда и так понемногу уже начался транзит власти? А, во-вторых, таким образом выявляют наиболее слабое звено в вертикали власти. Тех, кто "поведется" на эту басню и начнет быстро искать свое место в будущей "новой конфигурации власти". В итоге таких "зачистят" от власти действующей, которая таким способом еще более сцементируется, чтобы гарантировать Путину пожизненную безопасность и пожизненную власть".

Путин боится реального транзита власти в силу возможных не наилучших последствий для него самого

Политолог Дмитрий Воронков считает, что в определенной мере Путин готовил транзит власти в России, когда изменил Конституцию.

"Согласно этим изменениям, в РФ устанавливается приоритет Конституции над международным законодательством, – напоминает эксперт. – А сам Путин в качестве даже экс-президента не может быть привлечен к ответственности за какие-то преступления или проступки. К тому же, он пожизненно остается членом Совета Федерации – сенатором (т.е. сохраняет определенный политический вес). Можно предположить, что Путин намерено себя обезопасил и закрепил за собой серьезное влияние сегодня, так как не видит единого и надежного приемника. И полагается исключительно на личное влияние в каждой из ветвей власти".

Конечно, рано или поздно появится новый президент, отмечает Дмитрий Воронков. Но, по его мнению, это будет отчасти номинальная фигура.

"Сомневаюсь, что Путин де-факто отдаст такую власть, какая есть у него, новопришедшему. Поэтому такой транзит, на мой взгляд, можно рассматривать лишь как условный. Иными словами – Путин боится реального транзита власти в силу возможных не наилучших последствий для него самого. Реальный передел власти, по моему мнению, начнется лишь после того, как Путина не станет", – прогнозирует политолог.

Он также акцентирует, что даже частичный транзит – это, вероятно, вынужденная мера для Путина, так как в силу возраста и здоровья ему стало гораздо тяжелее вести единоличную политику. И приходится распределить часть функций, связанных с лоббированием собственных политических взглядов, между коллегиальными и структурными органами. Однако последнее слово пока еще будет оставаться за ним, уверен Дмитрий Воронков.

Напомним, что 29 сентября, журналист Дмитрий Гордон анонсировал сенсационное интервью с российским миллиардером и близким другом Путина — Сергеем Пугачевым. По словам журналиста, такого интервью у него еще не было.





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