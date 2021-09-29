В России начался транзит власти, – миллиардер Пугачев

У президента России Владимира Путина нет страха, что придет время и его ликвидируют. Это в сегодняшней России практически невозможно, но Путин сам мечтает уйти из власти, только не на пенсию, а так, чтобы остаться духовным лидером. Постоянно и меть влияние на политические процессы в РФ. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в программе "В гостях у Гордона" высказал близкий друг Путина, миллиардер Сергей Пугачев.

Владимир Путин - фото из открытых источников

Он отметил, президента России Владимира Путина нельзя назвать бесстрашным человеком. У него есть страх перед своим окружением, в частности он побаивается Николая Патрушева.

Дмитрий Гордон уточнил, последнее время президент России Путин проводит очень много времени на своей даче, которую в СМИ уже называют бункером, но это не из-за боязни заразиться коронавирусом, а потому, поговаривают, в России начался транзит власти. Сергей Пугачёв на этот счет высказал мнение, что Путин не боится, что его ликвидируют. Это, скорее всего, невозможно, но транзит власти действительно в России происходит, но начался этот процесс не сейчас, а еще при назначении Дмитрия Медведева президентом России. С тех пор он продолжается в вялотекущем режиме и не потому что Путин боится, что его будут судить в Гааге.

"Это всё фантазии. Путин очень хорошо понимает Запад. Он очень хорошо за 20 лет изучил коллективный портрет этого Запада и он его презирает. Он смеётся над ним. Путин не думает о Западе. Он понял, что вот этот кусок суши, который ему принадлежит полностью его и что хочет, то он и может себе позволить и ваш вот этот Эсминец потопит в Чёрном море на украинской территории и ничего не будет. При этом он лично команду такую нет отдаст", – отметил миллиардер.

Он добавил, Путин может уйти от власти, когда произойдёт какая-то благоприятная ситуация. Путин не мечтает уйти на пенсию, условно говоря, ловить рыбку. Он мечтает остаться духовным лидером, но просто как это устроить он пока не знает.

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