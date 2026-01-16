Вимоги Кремля стосуються не лише України: у США пояснили новий сигнал Путіна Заходу

Військові цілі російського диктатора Володимира Путіна не обмежуються Україною. Такого висновку дійшли в американському Інституті вивчення війни (ISW), розібравши останні заяви правителя Кремля.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Аналітики звернули увагу на слова хазяїна Кремля про те, що війна в Україні є "прямим наслідком" ігнорування Заходом інтересів РФ "шляхом розширення НАТО, незважаючи на нібито публічні обіцянки не робити цього".

Експерти вважають, що таким чином Путін продемонстрував, що його не влаштує мирне врегулювання, яке стосується лише України та не передбачає радикальної реструктуризації НАТО.

Також вони пояснили, що якби НАТО виконало ультиматуми Путіна, які він висунув наприкінці 2021 року і про які згадував у промові 15 січня 2026 року, то це призвело б до повного розвалу Альянсу, а це, своєю чергою, вимагало б перегляду архітектури європейської безпеки.

"Путін неодноразово демонстрував, що його вимоги більші, ніж ті, які викладені в запропонованому США 28-пунктному плані та подальших мирних планах. Путін залишається відданим своїм первісним військовим цілям 2021 та 2022 років, які виходять за межі території та не обмежуються Україною", — сказав він.

