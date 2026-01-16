logo_ukra

Вимоги Кремля стосуються не лише України: у США пояснили новий сигнал Путіна Заходу
НОВИНИ

Вимоги Кремля стосуються не лише України: у США пояснили новий сигнал Путіна Заходу

Путін неодноразово демонстрував, що його вимоги більші, ніж ті, які викладені в запропонованому США 28-пунктному плані та подальших мирних планах, наголошують у ISW.

16 січня 2026, 07:14
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Військові цілі російського диктатора Володимира Путіна не обмежуються Україною. Такого висновку дійшли в американському Інституті вивчення війни (ISW), розібравши останні заяви правителя Кремля.

Вимоги Кремля стосуються не лише України: у США пояснили новий сигнал Путіна Заходу

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Аналітики звернули увагу на слова хазяїна Кремля про те, що війна в Україні є "прямим наслідком" ігнорування Заходом інтересів РФ "шляхом розширення НАТО, незважаючи на нібито публічні обіцянки не робити цього".

Експерти вважають, що таким чином Путін продемонстрував, що його не влаштує мирне врегулювання, яке стосується лише України та не передбачає радикальної реструктуризації НАТО.

Також вони пояснили, що якби НАТО виконало ультиматуми Путіна, які він висунув наприкінці 2021 року і про які згадував у промові 15 січня 2026 року, то це призвело б до повного розвалу Альянсу, а це, своєю чергою, вимагало б перегляду архітектури європейської безпеки.

"Путін неодноразово демонстрував, що його вимоги більші, ніж ті, які викладені в запропонованому США 28-пунктному плані та подальших мирних планах. Путін залишається відданим своїм первісним військовим цілям 2021 та 2022 років, які виходять за межі території та не обмежуються Україною", — сказав він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські окупанти весь 2025 рік продовжили свою наступальну кампанію в Україні, за що вже заплатили велику ціну. Скільки РФ на війні РФ за рік втратила солдатів? Які зараз зазнає втрат ворог? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, вивчивши думки експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Володимир Путін заявив про продовження війни проти України та поскаржився на "порушення міжнародного права".




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-january-15-2026/
