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Трагедия в Пермском университете: отец стрелка был наемником в Чечне и на Донбассе

По словам соседа Бекмансурових, 38 тысяч рублей за ружье, из которого парень расстрелял учеников, летом ему дали родители

сегодня, 18:30
Автор:

Лиля Воробьева

Старший Бекмансуров, сын которого в прошлый понедельник хладнокровно расстреливал сверстников в высшем образовательном учреждении российского города Пермь, зарабатывал на жизнь как военный контрактник. В частности, он воевал и в Донецком регионе. Об этом сообщает российский сайт Znak, журналисты которого общались с соседями семьи.

Трагедия в Пермском университете: отец стрелка был наемником в Чечне и на Донбассе

Тимур с детства был знаком с оружием (скриншот из видео)


По словам одного из соседей,  который просил не называть его имени, глава семьи сейчас с ними не проживает. Он живет в Удмуртии. Его профессия — военный контрактник. За немалые деньги мужчина участвует в военных конфликтах, где всегда его услуги нужны. Он побывал на Чеченской войне, затем, также за деньги, отстаивал чьи-то интересы во всех военных конфликтах, в частности и на востоке Украины.

Младший Бекмансуров с детских лет имел в руках ружье.

Несколько единиц оружия у них есть и сейчас. Парень именно из этих винтовок учился метко попадать в цель, продолжил свой рассказ собеседник.

Также этот житель города рассказал работникам медиа еще одну важную деталь. Немалые деньги, а это почти 40 тысяч российских рублей за винтовку,  с которой в руках Тимур сеял смерть в пермском вузе, ему выделили родители. Он со своим приятелем еще летом был на полигоне, там ребята пристреливали эту винтовку.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что появилось полное видео расстрела учеников в университете. На видео парень с ружьем ходит коридорами учреждения и с улыбкой выбирает тех, кого хочет застрелить. Стреляет в ровесников, что бледнеют от ужаса и ощущения близкой смерти. Затем они падают уже мертвыми.


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Источник: https://www.znak.com/2021-09-21/otec_naemnik_mat_nachalnik_kak_permskiy_strelok_timur_bekmansurov_stal_ubiycey_i_pochemu_ego_nikto_n
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