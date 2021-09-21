Трагедия в Пермском университете: отец стрелка был наемником в Чечне и на Донбассе

Старший Бекмансуров, сын которого в прошлый понедельник хладнокровно расстреливал сверстников в высшем образовательном учреждении российского города Пермь, зарабатывал на жизнь как военный контрактник. В частности, он воевал и в Донецком регионе. Об этом сообщает российский сайт Znak, журналисты которого общались с соседями семьи.

Тимур с детства был знаком с оружием (скриншот из видео)





По словам одного из соседей, который просил не называть его имени, глава семьи сейчас с ними не проживает. Он живет в Удмуртии. Его профессия — военный контрактник. За немалые деньги мужчина участвует в военных конфликтах, где всегда его услуги нужны. Он побывал на Чеченской войне, затем, также за деньги, отстаивал чьи-то интересы во всех военных конфликтах, в частности и на востоке Украины.



Младший Бекмансуров с детских лет имел в руках ружье.

Несколько единиц оружия у них есть и сейчас. Парень именно из этих винтовок учился метко попадать в цель, продолжил свой рассказ собеседник.

Также этот житель города рассказал работникам медиа еще одну важную деталь. Немалые деньги, а это почти 40 тысяч российских рублей за винтовку, с которой в руках Тимур сеял смерть в пермском вузе, ему выделили родители. Он со своим приятелем еще летом был на полигоне, там ребята пристреливали эту винтовку.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что появилось полное видео расстрела учеников в университете. На видео парень с ружьем ходит коридорами учреждения и с улыбкой выбирает тех, кого хочет застрелить. Стреляет в ровесников, что бледнеют от ужаса и ощущения близкой смерти. Затем они падают уже мертвыми.

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