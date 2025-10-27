Третина експорту нафти РФ під загрозою: хто вирішив підставити Путіна

Грецькі танкерні компанії, які за оцінками Інституту Брукінгса перевозять третину російської нафти, що йде на експорт із західних портів, почали відмовлятися від роботи з російськими нафтовиками через санкції адміністрації Дональда Трампа. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

Експорт російської нафти. Фото: із відкритих джерел

У публікації йдеться, що участь грецьких судновласників, які цього року щомісяця вивозили на експорт від 10 до 20 млн. барелів російської нафти, наприкінці жовтня зменшилася до мінімуму.

Наразі перевезення сорту Urals у більшості випадків виконують танкери "тіньового флоту". При цьому фрахтові ставки помітно зросли після посилення режиму санкцій.

Доставка однієї партії Urals з Приморська та Усть-Луги до індійських портів перевищила $8 млн проти $7 млн на початку місяця. Окремі перевізники підняли ціни до $10 млн. за рейс.

Минулої середи президент США Дональд Трамп ввів блокуючі санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу" — двох найбільших нафтових компаній Росії, на які припадає половина видобутку в країні та кожен другий барель експорту. Водночас Євросоюз у рамках 19-го пакету санкцій додав до "чорних списків" ще 117 танкерів "тіньового флоту", збільшивши їхню загальну кількість до 558.

