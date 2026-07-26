Тревожное предупреждение о войне в Украине: в США раскрыли планы Кремля на осень

Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что Россия может осенью 2026 года начать новую волну мобилизации, а также привлечь еще около 30 тысяч северокорейских военных для поддержки своей армии. Такой сценарий составили аналитики после заявлений президента Украины Владимира Зеленского и последними решениями Кремля.

ISW предупредил о новой мобилизации в России. Фото из открытых источников

В своем отчете ISW отмечает, что Россия уже долгое время создает законодательные условия для дополнительного призыва резервистов. По мнению аналитиков, российский диктатор Владимир Путин может отложить объявление новой мобилизации до завершения выборов в Государственную думу, которые должны пройти в сентябре 2026 года.

"Владимир Путин, вероятно, подождет до этих выборов, чтобы объявить новую волну мобилизации, которая будет очень непопулярна среди российского населения, которое в течение последних четырех с половиной лет сталкивается с растущими экономическими, социальными и эмоциональными последствиями войны Путина", — говорится в отчете Института войны.

Аналитики обратили внимание и на оценку Зеленского по поводу потерь российской армии. По его словам, с начала 2026 года Россия потеряла более 222 тысяч военных, тогда как темпы набора новых контрактников почти равны уровню потерь. Однако президент Украины отметил, что значительная часть раненых российских военных получает тяжелые травмы из-за слабой системы медицинской помощи на фронте.

Отдельное внимание ISW уделяет возможному расширению военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. По данным, озвученным Зеленским, Россия готовит инфраструктуру в Воронежской области для размещения еще 30 тысяч военных КНДР и дополнительных поставок северокорейских баллистических ракет.

"30 000 северокорейских солдат, которые заменят российский персонал в тыловых районах России, высвободили бы по крайней мере часть человеческих ресурсов для российских наступательных операций на передовой, но не дадут России больше месячного запаса личного состава при нынешних показателях потерь", — пишет ISW.

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