Тревожное предупреждение о войне в Украине: в США раскрыли планы Кремля на осень

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Slava Kot
Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что Россия может осенью 2026 года начать новую волну мобилизации, а также привлечь еще около 30 тысяч северокорейских военных для поддержки своей армии. Такой сценарий составили аналитики после заявлений президента Украины Владимира Зеленского и последними решениями Кремля.
ISW предупредил о новой мобилизации в России. Фото из открытых источников
В своем отчете ISW отмечает, что Россия уже долгое время создает законодательные условия для дополнительного призыва резервистов. По мнению аналитиков, российский диктатор Владимир Путин может отложить объявление новой мобилизации до завершения выборов в Государственную думу, которые должны пройти в сентябре 2026 года.
Аналитики обратили внимание и на оценку Зеленского по поводу потерь российской армии. По его словам, с начала 2026 года Россия потеряла более 222 тысяч военных, тогда как темпы набора новых контрактников почти равны уровню потерь. Однако президент Украины отметил, что значительная часть раненых российских военных получает тяжелые травмы из-за слабой системы медицинской помощи на фронте.
Отдельное внимание ISW уделяет возможному расширению военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. По данным, озвученным Зеленским, Россия готовит инфраструктуру в Воронежской области для размещения еще 30 тысяч военных КНДР и дополнительных поставок северокорейских баллистических ракет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, будет ли мобилизация в РФ: в СНБО раскрыли планы Кремля на осень.
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