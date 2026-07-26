Тривожне попередження щодо війни в Україні: в США розкрили плани Кремля на осінь

Американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що Росія може восени 2026 року розпочати нову хвилю мобілізації, а також залучити ще близько 30 тисяч північнокорейських військових для підтримки своєї армії. Такий сценарій аналітики склали після заяв президента України Володимира Зеленського та останніми рішеннями Кремля.

ISW попередив про нову мобілізацію в Росії. Фото з відкритих джерел

У своєму звіті ISW зазначає, що Росія вже тривалий час створює законодавчі умови для додаткового призову резервістів. На думку аналітиків, російський диктатор Володимир Путін може відкласти оголошення нової мобілізації до завершення виборів до Державної думи, які мають відбутися у вересні 2026 року.

"Володимир Путін, ймовірно, почекає до цих виборів, щоб оголосити нову хвилю мобілізації, яка буде дуже непопулярною серед російського населення, яке протягом останніх чотирьох з половиною років стикається зі зростаючими економічними, соціальними та емоційними наслідками війни Путіна", — йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики звернули увагу й на оцінку Зеленського щодо втрат російської армії. За його словами, від початку 2026 року Росія втратила понад 222 тисячі військових, тоді як темпи набору нових контрактників майже дорівнюють рівню втрат. Однак президент України зауважив, що значна частина поранених російських військових отримує тяжкі травми через слабку систему медичної допомоги на фронті.

Окрему увагу ISW приділяє можливому розширенню військового співробітництва між Москвою та Пхеньяном. За даними, озвученими Зеленським, Росія готує інфраструктуру у Воронезькій області для розміщення ще 30 тисяч військових КНДР та додаткових поставок північнокорейських балістичних ракет.

"30 000 північнокорейських солдатів, які замінять російський персонал у тилових районах Росії, вивільнили б принаймні частину людських ресурсів для російських наступальних операцій на передовій, але не дадуть Росії більше, ніж місячний запас особового складу за нинішніх показників втрат", — пише ISW.

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