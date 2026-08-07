Финансовая устойчивость крупнейших государственных банков России продолжает ухудшаться. Согласно данным Службы внешней разведки Украины, "Сбер" и ВТБ столкнулись с заметным ростом проблемной задолженности, что вынуждает их увеличивать резервы, активнее реструктуризировать кредиты и сокращать расходы.

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Наиболее сложная ситуация наблюдается в "Сбере". За последний квартал доля кредитов третьей стадии – фактически проблемных займов – выросла с 4,8% до 5,5%. При общем кредитном портфеле почти в 659 млрд долларов объем таких кредитов оценивается более чем в 36 млрд долларов. Одновременно банк увеличил резервы на возможные потери на 8,6%.

Особое беспокойство вызывает ипотечный рынок. Просроченная задолженность по жилищным кредитам выросла почти на 50%, а количество дефолтов в сегменте проектного финансирования увеличилось почти на 28%. Ухудшается ситуация и в корпоративном кредитовании, где объем проблемных займов продолжает расти.

Глава правления "Сбера" Герман Греф признал, что кредитный комитет все чаще рассматривает вопросы реструктуризации долгов, а не выдачи новых кредитов. Одновременно руководство банка снизило прогноз роста российской экономики в 2026 году практически до нуля и предупредило о вероятном повышении налоговой нагрузки уже в следующем году.

Серьезные трудности испытывает и ВТБ. Прибыль банка за первое полугодие сократилась на пятую часть, а за второй квартал – сразу на 34%. Одновременно банк увеличил резервы под проблемные кредиты почти на треть, объявил о сокращении 10% сотрудников головного офиса, а достаточность капитала приблизилась к минимально допустимому уровню, установленному Центробанком РФ.

В украинской разведке считают, что ухудшение показателей двух крупнейших банков отражает общие проблемы российской экономики. Высокие процентные ставки, замедление экономического роста и накопление долгов усиливают давление на банковскую систему, повышая риски для финансовой стабильности страны.

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