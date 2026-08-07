Тривожний сигнал для Кремля: що сталося з найбільшими банками Росії

Фінансова стійкість найбільших державних банків Росії продовжує погіршуватися. За даними Служби зовнішньої розвідки України, "Сбер" та ВТБ зіткнулися з помітним зростанням проблемної заборгованості, що змушує їх збільшувати резерви, активніше реструктурувати кредити та скорочувати витрати.

Рублі. Фото: з відкритих джерел

Найбільш складна ситуація спостерігається у "Сбері". За останній квартал частка кредитів третьої стадії – фактично проблемних позик – зросла із 4,8% до 5,5%. При загальному кредитному портфелі майже 659 млрд доларів обсяг таких кредитів оцінюється більш ніж 36 млрд доларів. Водночас, банк збільшив резерви на можливі втрати на 8,6%.

Особливе занепокоєння викликає іпотечний ринок. Прострочена заборгованість із житлових кредитів зросла майже на 50%, а кількість дефолтів у сегменті проектного фінансування збільшилася майже на 28%. Погіршується ситуація і в корпоративному кредитуванні, де обсяг проблемних позик продовжує зростати.

Голова правління "Сбера" Герман Греф визнав, що кредитний комітет все частіше розглядає питання реструктуризації боргів, а не видачі нових кредитів. Водночас керівництво банку знизило прогноз зростання російської економіки у 2026 році практично до нуля та попередило про ймовірне підвищення податкового навантаження вже наступного року.

Серйозні труднощі зазнає і ВТБ. Прибуток банку за перше півріччя скоротився на п'яту частину, а за другий квартал – одразу на 34%. Водночас, банк збільшив резерви під проблемні кредити майже на третину, оголосив про скорочення 10% співробітників головного офісу, а достатність капіталу наблизилася до мінімально допустимого рівня, встановленого Центробанком РФ.

В українській розвідці вважають, що погіршення показників двох найбільших банків відбиває загальні проблеми російської економіки. Високі відсоткові ставки, уповільнення економічного зростання та накопичення боргів посилюють тиск на банківську систему, підвищуючи ризики для фінансової стабільності країни.

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