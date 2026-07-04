logo_ukra

BTC/USD

62484

ETH/USD

1758.65

USD/UAH

44.57

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Тривожний сигнал для Кремля: у США розповіли, що сталося вперше від початку великої війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Тривожний сигнал для Кремля: у США розповіли, що сталося вперше від початку великої війни

Навіть державні соціологи фіксують падіння довіри до президента РФ, зростання тривожності та невдоволення війною

4 липня 2026, 13:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Росії стрімко знижується рівень довіри до Володимира Путіна. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), одразу кілька російських соціологічних служб, включаючи державні та пов'язані з Кремлем, зафіксували помітне погіршення суспільних настроїв.

Тривожний сигнал для Кремля: у США розповіли, що сталося вперше від початку великої війни

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), за останній тиждень червня рейтинг схвалення діяльності Путіна знизився відразу на 3,5 процентного пункту – до 66,9%. Рівень довіри до президента РФ також впав на 3,4 пункту і становить 73,3%.

Незалежне видання "Агентство" зазначає, що таке різке тижневе падіння довіри стало найзначнішим як мінімум із лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Аналогічну тенденцію зафіксував і незалежний "Левада-центр". Згідно з його дослідженням, у червні рейтинг схвалення Путіна знизився з 79% до 74%, а частка росіян, які негативно оцінюють його діяльність, зросла з 15% до 21%. Одночасно зменшилася кількість громадян, які вважають, що країна рухається у правильному напрямку.

Навіть близький до Кремля Фонд громадської думки повідомив про зниження показників довіри. Крім того, більше половини росіян заявили, що відчувають зростання тривожності серед оточуючих. За інформацією опозиційного видання "Верстка", рівень суспільного занепокоєння зараз найвищий з часів оголошення мобілізації восени 2022 року.

У ISW вважають, що погіршення настроїв пов'язане одразу з кількома чинниками: затяжною війною, повільним поступом російської армії, проблемами економіки, посиленням цензури, а також наслідками українських ударів по об'єктах паливної інфраструктури. Аналітики відзначають, що Кремлю стає все складніше переконувати росіян миритися з зростаючими витратами війни, що може підштовхнути Путіна до пошуку нових способів ескалації конфлікту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін втрачає підтримку: рейтинги Кремля звалилися найшвидше за роки війни.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-3-2026/
Теги:

Новини

Всі новини