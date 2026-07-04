Тривожний сигнал для Кремля: у США розповіли, що сталося вперше від початку великої війни

У Росії стрімко знижується рівень довіри до Володимира Путіна. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), одразу кілька російських соціологічних служб, включаючи державні та пов'язані з Кремлем, зафіксували помітне погіршення суспільних настроїв.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), за останній тиждень червня рейтинг схвалення діяльності Путіна знизився відразу на 3,5 процентного пункту – до 66,9%. Рівень довіри до президента РФ також впав на 3,4 пункту і становить 73,3%.

Незалежне видання "Агентство" зазначає, що таке різке тижневе падіння довіри стало найзначнішим як мінімум із лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Аналогічну тенденцію зафіксував і незалежний "Левада-центр". Згідно з його дослідженням, у червні рейтинг схвалення Путіна знизився з 79% до 74%, а частка росіян, які негативно оцінюють його діяльність, зросла з 15% до 21%. Одночасно зменшилася кількість громадян, які вважають, що країна рухається у правильному напрямку.

Навіть близький до Кремля Фонд громадської думки повідомив про зниження показників довіри. Крім того, більше половини росіян заявили, що відчувають зростання тривожності серед оточуючих. За інформацією опозиційного видання "Верстка", рівень суспільного занепокоєння зараз найвищий з часів оголошення мобілізації восени 2022 року.

У ISW вважають, що погіршення настроїв пов'язане одразу з кількома чинниками: затяжною війною, повільним поступом російської армії, проблемами економіки, посиленням цензури, а також наслідками українських ударів по об'єктах паливної інфраструктури. Аналітики відзначають, що Кремлю стає все складніше переконувати росіян миритися з зростаючими витратами війни, що може підштовхнути Путіна до пошуку нових способів ескалації конфлікту.

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