Три смерти подряд: жена путиниста сильно состарилась и почти не выходит из дома (ФОТО)

Жена скандально известного поклонника Путина, российского артиста и депутата Госдумы страны-агрессорки России Дмитрия Певцова, против которого возбуждено подозрение по трем статьям УК Украины, тоже российская актриса Ольга Дроздова изменилась так, что ее мало кто может узнать.

Дмитрий Певцов (фото из открытых источников)

Как информируют пропагандистские СМИ, Дроздова очень тяжело переживает несколько случившихся одна за другой трагедий в ее жизни. Ольга Дрозова до сих пор тяжело переживает три смерти близких ему людей. Первой у нее умерла свекровь, которую она очень любила. Дальше ушла из жизни художественный руководитель театра "Современник", где работала Ольга Дроздова, Галина Волчек.

В 2022 году она пережила еще смерть своей родной матери.

Недавно ее муж Дмитрий Певцов обнародовал видео, как жена принимает поздравления от своих студентов. Вид у Ольги Дроздовой плохой, видно, что она ухожена.

К тому же актриса недавно давала интервью, во время которого показывала поседевшие волосы. Как она рассказала, она стала совсем седой, пережив смерть мамы.

Ранее российский актер, активно поддерживающий режим Путина, артист и депутат российской Госдумы Дмитрий Певцов оказался в неприятной ситуации, когда давал концерт в одной из российских женских тюрем. Соответствующий видеоролик был обнародован в сетях.

Он побывал в исправительной колонии №5 в городе Можайск, где в актовом зале состоялся акустический концерт для женщин, отбывающих разные сроки заключения.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что актер и ярый поклонник нападения РФ на Украину охарактеризовал Путина и Сталина. Чтобы иметь представление, с кем приходится вести войну украинцам, чтобы защитить свою землю, стоит посмотреть интервью актера, являющегося сторонником Путина, и в последнее время сильно углубился в религию. Этот россиянин – Дмитрий Певцов.