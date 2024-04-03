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Три смерти подряд: жена путиниста сильно состарилась и почти не выходит из дома (ФОТО)

Ольга Дроздова не может отойти от нескольких трагедий, случившихся одна за другой в ее жизни

сегодня, 23:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Жена скандально известного поклонника Путина, российского артиста и депутата Госдумы страны-агрессорки России Дмитрия Певцова, против которого возбуждено подозрение по трем статьям УК Украины, тоже российская актриса Ольга Дроздова изменилась так, что ее мало кто может узнать.

Три смерти подряд: жена путиниста сильно состарилась и почти не выходит из дома (ФОТО)

Дмитрий Певцов (фото из открытых источников)

Как информируют пропагандистские СМИ, Дроздова очень тяжело переживает несколько случившихся одна за другой трагедий в ее жизни. Ольга Дрозова до сих пор тяжело переживает три смерти близких ему людей. Первой у нее умерла свекровь, которую она очень любила. Дальше ушла из жизни художественный руководитель театра "Современник", где работала Ольга Дроздова, Галина Волчек.

В 2022 году она пережила еще смерть своей родной матери.

Недавно ее муж Дмитрий Певцов обнародовал видео, как жена принимает поздравления от своих студентов. Вид у Ольги Дроздовой плохой, видно, что она ухожена.

К тому же актриса недавно давала интервью, во время которого показывала поседевшие волосы. Как она рассказала, она стала совсем седой, пережив смерть мамы.

Ранее российский актер, активно поддерживающий режим Путина, артист и депутат российской Госдумы Дмитрий Певцов оказался в неприятной ситуации, когда давал концерт в одной из российских женских тюрем. Соответствующий видеоролик был обнародован в сетях.

Он побывал в исправительной колонии №5 в городе Можайск, где в актовом зале состоялся акустический концерт для женщин, отбывающих разные сроки заключения.

Три смерти подряд: жена путиниста сильно состарилась и почти не выходит из дома (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что актер и ярый поклонник нападения РФ на Украину охарактеризовал Путина и Сталина. Чтобы иметь представление, с кем приходится вести войну украинцам, чтобы защитить свою землю, стоит посмотреть интервью актера, являющегося сторонником Путина, и в последнее время сильно углубился в религию. Этот россиянин – Дмитрий Певцов.



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