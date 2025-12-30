Рубрики
Объединенные Арабские Эмираты, Индия и Пакистан публично осудили якобы атаку беспилотников на резиденцию российского диктатора Владимира Путина, о которой заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Москва утверждает, что в ночь на 29 декабря по резиденции на Валдае было выпущено более 90 дальнобойных дронов, однако никаких доказательств этого не было представлено.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Первыми на "атаку" по резиденции Путина отреагировали в ОАЭ. В заявлении Министерства иностранных дел страны говорится о "решительном осуждении позорного нападения" и подтверждении солидарности с руководством и народом России.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что "озабочен" информацией об инциденте и призвал Украину и РФ сосредоточиться на дипломатических усилиях по прекращению войны.
С осуждением также выступил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. Он выразил солидарность с Путиным и заявил о "решительном неприятии" действий, которые могут угрожать региональной и глобальной стабильности.
Отметим, что Индия, Пакистан и ОАЭ практически не реагируют на регулярные российские обстрелы Украины, в частности, удары по гражданской инфраструктуре и жертвы среди мирного населения.
