Три страны решительно осудили "атаку" на резиденцию Путина: кто в списке

Объединенные Арабские Эмираты, Индия и Пакистан публично осудили якобы атаку беспилотников на резиденцию российского диктатора Владимира Путина, о которой заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Москва утверждает, что в ночь на 29 декабря по резиденции на Валдае было выпущено более 90 дальнобойных дронов, однако никаких доказательств этого не было представлено.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Первыми на "атаку" по резиденции Путина отреагировали в ОАЭ. В заявлении Министерства иностранных дел страны говорится о "решительном осуждении позорного нападения" и подтверждении солидарности с руководством и народом России.

"ОАЭ решительно осудили попытку нападения на резиденцию Его Превосходительства Владимира Путина, президента Российской Федерации, и осудили это позорное нападение и угрозу, которую оно представляет для безопасности и стабильности. В своем заявлении Министерство иностранных дел подтвердило солидарность ОАЭ с Президентом Российской Федерации, а также с правительством и народом России", — говорится в заявлении МИД ОАЭ.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что "озабочен" информацией об инциденте и призвал Украину и РФ сосредоточиться на дипломатических усилиях по прекращению войны.

"Глубоко обеспокоен сообщениями о нападении на резиденцию президента Российской Федерации. Текущие дипломатические усилия предлагают наиболее жизнеспособный путь к прекращению военных действий и достижению мира. Мы призываем всех заинтересованных сторон оставаться сосредоточенными на этих усилиях и избегать каких-либо действий, которые могли бы их взорвать", — заявил Моди.

С осуждением также выступил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. Он выразил солидарность с Путиным и заявил о "решительном неприятии" действий, которые могут угрожать региональной и глобальной стабильности.

"Пакистан осуждает сообщения об обстреле резиденции Его Превосходительства Владимира Путина, президента Российской Федерации. Такой мерзкий поступок представляет серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда прилагаются усилия, направленные на установление мира", — говорится в заявлении Шарифа.

Отметим, что Индия, Пакистан и ОАЭ практически не реагируют на регулярные российские обстрелы Украины, в частности, удары по гражданской инфраструктуре и жертвы среди мирного населения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции украинских военных на "атаку" по резиденции Путина в Валдае.

Также "Комментарии" писали, что Россия хочет оправдать новогодние удары по Украине и сорвать переговоры благодаря "атаке" на резиденцию Путина.