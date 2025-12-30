logo

Три страны решительно осудили "атаку" на резиденцию Путина: кто в списке
НОВОСТИ

Три страны решительно осудили "атаку" на резиденцию Путина: кто в списке

ОАЭ, Индия и Пакистан осудили якобы "атаку" на резиденцию Путина, несмотря на отсутствие доказательств.

30 декабря 2025, 11:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Объединенные Арабские Эмираты, Индия и Пакистан публично осудили якобы атаку беспилотников на резиденцию российского диктатора Владимира Путина, о которой заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Москва утверждает, что в ночь на 29 декабря по резиденции на Валдае было выпущено более 90 дальнобойных дронов, однако никаких доказательств этого не было представлено.

Три страны решительно осудили "атаку" на резиденцию Путина: кто в списке

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Первыми на "атаку" по резиденции Путина отреагировали в ОАЭ. В заявлении Министерства иностранных дел страны говорится о "решительном осуждении позорного нападения" и подтверждении солидарности с руководством и народом России.

"ОАЭ решительно осудили попытку нападения на резиденцию Его Превосходительства Владимира Путина, президента Российской Федерации, и осудили это позорное нападение и угрозу, которую оно представляет для безопасности и стабильности. В своем заявлении Министерство иностранных дел подтвердило солидарность ОАЭ с Президентом Российской Федерации, а также с правительством и народом России", — говорится в заявлении МИД ОАЭ.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что "озабочен" информацией об инциденте и призвал Украину и РФ сосредоточиться на дипломатических усилиях по прекращению войны.

"Глубоко обеспокоен сообщениями о нападении на резиденцию президента Российской Федерации. Текущие дипломатические усилия предлагают наиболее жизнеспособный путь к прекращению военных действий и достижению мира. Мы призываем всех заинтересованных сторон оставаться сосредоточенными на этих усилиях и избегать каких-либо действий, которые могли бы их взорвать", — заявил Моди.

С осуждением также выступил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. Он выразил солидарность с Путиным и заявил о "решительном неприятии" действий, которые могут угрожать региональной и глобальной стабильности.

"Пакистан осуждает сообщения об обстреле резиденции Его Превосходительства Владимира Путина, президента Российской Федерации. Такой мерзкий поступок представляет серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда прилагаются усилия, направленные на установление мира", — говорится в заявлении Шарифа.

Отметим, что Индия, Пакистан и ОАЭ практически не реагируют на регулярные российские обстрелы Украины, в частности, удары по гражданской инфраструктуре и жертвы среди мирного населения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции украинских военных на "атаку" по резиденции Путина в Валдае.

Также "Комментарии" писали, что Россия хочет оправдать новогодние удары по Украине и сорвать переговоры благодаря "атаке" на резиденцию Путина.



