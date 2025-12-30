Три країни рішуче засудили "атаку" на резиденцію Путіна: хто у списку

Об’єднані Арабські Емірати, Індія та Пакистан публічно засудили нібито атаку безпілотників на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна, про яку заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Москва стверджує, що в ніч на 29 грудня по резиденції на Валдаї було випущено понад 90 далекобійних дронів, однак жодних доказів цього представлено не було.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Першими на "атаку" по резиденції Путіна відреагували в ОАЕ. У заяві Міністерства закордонних справ країни йдеться про "рішуче засудження ганебного нападу" та підтвердження солідарності з керівництвом і народом Росії.

"ОАЕ рішуче засудили спробу нападу на резиденцію Його Високоповажності Володимира Путіна, президента Російської Федерації, та засудили цей ганебний напад і загрозу, яку він становить для безпеки та стабільності. У своїй заяві Міністерство закордонних справ підтвердило солідарність ОАЕ з Президентом Російської Федерації, а також з урядом і народом Росії", — йдеться в заяві МЗС ОАЕ.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що "стурбований" інформацією про інцидент і закликав Україну та РФ зосередитися на дипломатичних зусиллях для припинення війни.

"Глибоко стурбований повідомленнями про напад на резиденцію президента Російської Федерації. Поточні дипломатичні зусилля пропонують найбільш життєздатний шлях до припинення воєнних дій та досягнення миру. Ми закликаємо всіх зацікавлених сторін залишатися зосередженими на цих зусиллях та уникати будь-яких дій, які могли б їх підірвати", – заявив Моді.

З засудженням також виступив прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф. Він висловив солідарність із Путіним та заявив про "рішуче неприйняття" дій, які можуть загрожувати регіональній та глобальній стабільності.

"Пакистан засуджує повідомлення про обстріл резиденції Його Високоповажності Володимира Путіна, президента Російської Федерації. Такий мерзенний вчинок становить серйозну загрозу миру, безпеці та стабільності, особливо в той час, коли докладаються зусилля, спрямовані на встановлення миру", — йдеться в заяві Шаріфа.

Зауважимо, що Індія, Пакистан та ОАЕ практично не реагують на регулярні російські обстріли України, зокрема удари по цивільній інфраструктурі та жертви серед мирного населення.

