Об’єднані Арабські Емірати, Індія та Пакистан публічно засудили нібито атаку безпілотників на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна, про яку заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Москва стверджує, що в ніч на 29 грудня по резиденції на Валдаї було випущено понад 90 далекобійних дронів, однак жодних доказів цього представлено не було.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Першими на "атаку" по резиденції Путіна відреагували в ОАЕ. У заяві Міністерства закордонних справ країни йдеться про "рішуче засудження ганебного нападу" та підтвердження солідарності з керівництвом і народом Росії.
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що "стурбований" інформацією про інцидент і закликав Україну та РФ зосередитися на дипломатичних зусиллях для припинення війни.
З засудженням також виступив прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф. Він висловив солідарність із Путіним та заявив про "рішуче неприйняття" дій, які можуть загрожувати регіональній та глобальній стабільності.
Зауважимо, що Індія, Пакистан та ОАЕ практично не реагують на регулярні російські обстріли України, зокрема удари по цивільній інфраструктурі та жертви серед мирного населення.
