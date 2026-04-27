«Трудности – временные, а Россия вечна»: Путин призвал россиян терпеть проблемы ради войны

Глава Кремля выступил на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, где озвучил очередную порцию пропагандистских штампов. Он убеждал собравшихся, что готовность участвовать в захватнической войне и преданность государству являются главными ориентирами для россиян.

Комментируя кризисную ситуацию, в которой оказалась страна-агрессор, Путин призвал к терпению.

"Трудности – временные, а Россия вечна", – высказался российский диктатор.

По его словам, РФ сегодня вынуждена преодолевать чрезвычайное давление, но действовать при этом нужно с умом. Он отдельно обратился к российским парламентариям с призывом не злоупотреблять репрессивным законодательством.

"Зацикливаться только на запретах в законотворческой деятельности контрпродуктивно", — подчеркнул он, добавив, что страна должна "достойно преодолевать" вызовы.

Диктатор традиционно обвинил внешние силы в попытках дестабилизации и похвалил внутреннюю солидарность.

"Те, кто хотел расколоть и расшатать российское общество, ошиблись, потому что не понимают Россию", — заверил Путин.

В ходе своего выступления глава государства также озвучил несколько практических поручений и тезисов:

Пообещал, что постоянное обеспечение и сопровождение участников агрессии против Украины не будут прекращаться.

Поддержал предложение отсрочить для регионов даты возврата средств по бюджетным ссудам, которые должны были быть выплачены после 2026 года.

Он подчеркнул, что развитие и финансовая стабильность субъектов РФ являются отдельной и важной работой для законодательной ветви власти.

