«Труднощі — тимчасові, а Росія вічна»: Путін закликав росіян терпіти проблеми заради війни

Очільник Кремля виступив на засіданні Ради законодавців у Санкт-Петербурзі, де озвучив чергову порцію пропагандистських штампів. Він переконував присутніх, що готовність брати участь у загарбницькій війні та відданість державі є головними орієнтирами для росіян.

Коментуючи кризову ситуацію, в якій опинилася країна-агресор, Путін закликав до терпіння.

"Труднощі — тимчасові, а Росія вічна", — висловився російський диктатор.

За його словами, РФ сьогодні змушена долати надзвичайний тиск, але діяти при цьому потрібно з розумом. Він окремо звернувся до російських парламентарів із закликом не зловживати репресивним законотворенням.

"Зациклюватися тільки на заборонах у законотворчій діяльності контрпродуктивно", — підкреслив він, додавши, що країна має "гідно долати" виклики.

Диктатор традиційно звинуватив зовнішні сили у спробах дестабілізації та похвалив внутрішню солідарність.

"Ті, хто хотіли розколоти та розхитати російське суспільство, помилилися, тому що не розуміють Росію", — запевнив Путін.

Під час свого виступу глава держави також озвучив кілька практичних доручень і тез:

Пообіцяв, що постійне забезпечення та супровід учасників агресії проти України не припинятимуться.

Підтримав пропозицію відтермінувати для регіонів дати повернення коштів за бюджетними позиками, які мали бути виплачені після 2026 року.

Наголосив, що розвиток і фінансова стабільність суб'єктів РФ є окремою та важливою роботою для законодавчої гілки влади.

