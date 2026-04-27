logo_ukra

BTC/USD

77746

ETH/USD

2311.12

USD/UAH

44.09

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія «Труднощі — тимчасові, а Росія вічна»: Путін закликав росіян терпіти проблеми заради війни
commentss НОВИНИ Всі новини

«Труднощі — тимчасові, а Росія вічна»: Путін закликав росіян терпіти проблеми заради війни

«Не розуміють Росію»: Путін знову виступив із пропагандистськими заявами про згуртованість суспільства

27 квітня 2026, 14:36
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Очільник Кремля виступив на засіданні Ради законодавців у Санкт-Петербурзі, де озвучив чергову порцію пропагандистських штампів. Він переконував присутніх, що готовність брати участь у загарбницькій війні та відданість державі є головними орієнтирами для росіян.

«Труднощі — тимчасові, а Росія вічна»: Путін закликав росіян терпіти проблеми заради війни

Володимир Путін

Коментуючи кризову ситуацію, в якій опинилася країна-агресор, Путін закликав до терпіння.

"Труднощі — тимчасові, а Росія вічна", — висловився російський диктатор.

За його словами, РФ сьогодні змушена долати надзвичайний тиск, але діяти при цьому потрібно з розумом. Він окремо звернувся до російських парламентарів із закликом не зловживати репресивним законотворенням.

"Зациклюватися тільки на заборонах у законотворчій діяльності контрпродуктивно", — підкреслив він, додавши, що країна має "гідно долати" виклики.

Диктатор традиційно звинуватив зовнішні сили у спробах дестабілізації та похвалив внутрішню солідарність.

"Ті, хто хотіли розколоти та розхитати російське суспільство, помилилися, тому що не розуміють Росію", — запевнив Путін.

Під час свого виступу глава держави також озвучив кілька практичних доручень і тез:

Пообіцяв, що постійне забезпечення та супровід учасників агресії проти України не припинятимуться.

Підтримав пропозицію відтермінувати для регіонів дати повернення коштів за бюджетними позиками, які мали бути виплачені після 2026 року.

Наголосив, що розвиток і фінансова стабільність суб'єктів РФ є окремою та важливою роботою для законодавчої гілки влади.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко під час форуму "Мала Батьківщина — сила Росії" озвучила рецепт подолання глибокої демографічної кризи в країні-агресорці. На її думку, кожна "повноцінна" російська родина повинна виховувати щонайменше п’ятьох дітей.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини