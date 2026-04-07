Внутренний туризм в Российской Федерации стремительно теряет динамику после короткого оживления в 2023-2024 годах. Как сообщает Служба внешней разведки Украины, спрос на поездки внутри страны резко снижается, а темпы роста отрасли фактически сошли на нет.

По оценкам аналитиков, уже в 2025 году прирост туристических поездок упал до минимальных показателей, а в 2026 году ожидается лишь незначительный, почти символический рост. Особенно показательна ситуация в Санкт-Петербурге, который традиционно считался одним из главных туристических центров страны. Спрос на поездки в город снижается, и даже это направление больше не гарантирует стабильный поток посетителей.

Эксперты указывают на комплекс причин, сдерживающих развитие отрасли. Среди ключевых – рост стоимости путешествий, слабая транспортная и туристическая инфраструктура, низкое качество сервиса, а также устаревшие туристические предложения, не отвечающие современным требованиям.

В результате россияне все чаще отказываются от поездок или вынуждены существенно экономить. Даже те, кто продолжает путешествовать, ограничиваются одной поездкой в год, сокращая расходы на отдых.

Специалисты отмечают, что ситуация может ухудшиться еще больше при дальнейшем экономическом давлении. Снижение покупательной способности и общее удорожание услуг создают риски затяжного кризиса для туристической индустрии РФ.

Таким образом, после короткого периода роста внутренний туризм в России снова входит в фазу спада, теряя привлекательность даже для собственных граждан.

