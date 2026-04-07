Туристичний шок у РФ: чому ніхто не хоче їхати навіть до Петербургу

Внутрішній туризм у Російській Федерації стрімко втрачає динаміку після короткого пожвавлення у 2023–2024 роках. Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, попит на подорожі всередині країни різко знижується, а темпи зростання галузі фактично зійшли нанівець.

Росія. Фото: з відкритих джерел

За оцінками аналітиків, уже у 2025 році приріст туристичних поїздок впав до мінімальних показників, а у 2026-му очікується лише незначне, майже символічне зростання. Особливо показовою є ситуація у Санкт-Петербурзі, який традиційно вважався одним із головних туристичних центрів країни. Попит на поїздки до міста знижується, і навіть цей напрямок більше не гарантує стабільного потоку відвідувачів.

Експерти вказують на комплекс причин, що стримують розвиток галузі. Серед ключових – зростання вартості подорожей, слабка транспортна та туристична інфраструктура, низька якість сервісу, а також застарілі туристичні пропозиції, які не відповідають сучасним вимогам.

У результаті росіяни дедалі частіше відмовляються від поїздок або змушені суттєво економити. Навіть ті, хто продовжує подорожувати, обмежуються однією поїздкою на рік, скорочуючи витрати на відпочинок.

Фахівці зазначають, що ситуація може погіршитися ще більше у разі подальшого економічного тиску. Зниження купівельної спроможності населення та загальне подорожчання послуг створюють ризики затяжної кризи для туристичної індустрії РФ.

Таким чином, після короткого періоду зростання внутрішній туризм у Росії знову входить у фазу спаду, втрачаючи привабливість навіть для власних громадян.

