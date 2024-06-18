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Лиля Воробьева
Российский диктатор Владимир Путин одобрил проект Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей (КНДР). Он планирует подписать этот документ во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ином. Это говорится в распоряжении президента РФ, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Владимир Путин с Ким Чен Ином заключят новое соглашение (фото из открытых источников)
"Принять предложение Министерства иностранных дел России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой", — говорится в документе.
"Считать целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного этим распоряжением, на самом высоком уровне," – указано в распоряжении.
Также "Комментарии" писали о том, что российский президент Владимир Путин планирует визит в столицу Вьетнама , но ни одна страна не должна предоставлять ему трибуну для пропаганды его войны. Такое заявление сделал представитель посольства США в Ханое.
Как сообщает Кремль, Путин посетит Вьетнам 19-20 июля, где планируется подписание ряда двусторонних соглашений. Стоит отметить, что Ханой проигнорировал мирный саммит по Украине в Швейцарии, но направил своего замминистра иностранных дел на встречу БРИКС в России на прошлой неделе. Ожидается, что Путин встретится с новым президентом Вьетнама То Ламом. В то же время США, в прошлом году улучшившие отношения с Вьетнамом и являющиеся основным торговым партнером этой страны, критически отреагировали на запланированный визит Путина.
Он также добавил, что возможность свободных поездок для Путина может способствовать нормализации грубых нарушений Россией международного права.
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