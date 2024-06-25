Тяжелобольный российский пропагандист заговорил о своих похоронах

Борис Корчевников, российский телеведущий и один из главных пропагандистов путинского режима, уже много лет борется с опухолью мозга. После операции он начал стремительно терять слух, что значительно усложнило его работу.

Борис Корчевников (фото из открытых источников)

Как он признался в интервью российским СМИ, Корчевников уже начал просить Бога об исцелении, ведь состояние его здоровья влияет на его профессиональную деятельность. Он также задумался о смерти и собственных похоронах.

"Я хочу, чтобы знали, что все, что они говорят, я слышу и скучаю о том, что не могу ответить", — отметил Корчевников.

Корчевников находится в санкционных списках всех стран Евросоюза, Украины и Швейцарии из-за его роли в распространении российской пропаганды при вторжении России в Украину.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что тяжелобольному пропагандисту становится хуже с каждым днем. Пропагандист Борис Корчевников – один из тех, кто поддерживает полномасштабное вторжение в Украину. Несколько лет назад неофициально передавалась информация, что у телеведущего серьезные проблемы со здоровьем утверждали, что это связано как с онкологией. В настоящее время российские медиа сообщают, что длительный процесс лечения и тяжелое хирургическое вмешательство, которое у Корчевникова было в прошлом году, не оправдали желаемый результат.

В процессе заболевания у больного россиянина изменена мимика, еще ухудшилось произношение – даже одно слово он произносит тяжело. При этом, чтобы не потерять общение с коллегами и друзьями, Корчевников использует специальный прибор, похожий на слуховой аппарат. Благодаря этому мужчина общается не только с гостями студии своего шоу, но и знакомыми.

