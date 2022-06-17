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Тысячи российских олигархов собираются бежать из россии, чтобы не потерять свои деньги

В России уже около 15 тыс. олигархов собираются уехать из страны

сегодня, 16:52
Автор:

Лиля Воробьева
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15 тыс. российских олигархов собираются скрыться из России, чтобы сохранить свои деньги и избежать последствий санкций. Об этом сообщают в сводке британской разведки .

Тысячи российских олигархов собираются бежать из россии, чтобы не потерять свои деньги

Российские олигархи бегут из страны (фото из открытых источников)

Бегство олигархов из страны, усугубит долгосрочные убытки стране. И все из-за войны, которую начал Путин.

"Миграционные заявки дают повод предполагать, что 15 000 российских миллионеров, вероятно, уже пытаются покинуть страну. Если это продолжится, то, вероятно, усугубит долгосрочные убытки, причиненные войной экономике России. Мотивы этих людей — включают как личное неприятие вторжения, желания избежать санкций", — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что большинство россиян вроде бы публично, "поддерживают решение Кремля", но внутри страны появляется все больше людей, которые активно и пассивно показывают свое несогласие с решением Путина.

"Некоторые высокопоставленные российские чиновники, вероятнее всего, отодвинуты на второй план после критики войны", — говорится в ежедневной сводке.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что санкции создали проблемы "Газпрому" . Российская газовая компания "Газпром" снизит резкое снабжение через газопровод "Северный поток-1", а все из-за ремонта агрегатов от компании Siemens. Следовательно, россияне смогут поставлять через "Северный поток" только до 100 млн куб.м газа в сутки, при этом запланированный объем составил 167 млн куб. м в день. Как пояснили в "Газпроме", резкое сокращение поставок произошло из-за проблем на компрессорной станции "Портовая". С ремонта, который производила немецкая компания Siemens, не вовремя вернулись газоперекачивающие агрегаты.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1537677492433170433
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