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Тюрьма за политику. В России все чаще судят подростков

В России втрое возросло количество приговоров, вынесенных подросткам по политическим статьям

18 октября 2024, 23:41
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Марьян Ощановский

В первой половине 2024 года количество приговоров, вынесенных российским подросткам по политическим статьям "государственная измена", "оправдание терроризма", "диверсия", "нарушение работы транспорта" и "теракт" увеличилось более чем в три раза по сравнению с довоенным временем.

Тюрьма за политику. В России все чаще судят подростков

В РФ репрессируют подростков. Фото из открытых источников

Об этом сообщают российские медиа, ссылаясь на данные судебного департамента.

Сообщается, что до начала войны количество таких приговоров в отношении школьников за одно полугодие не превышало семи. В то же время в первом полугодии 2020 и 2021 годов вердиктов по перечисленным статьям было не более двух. Однако в первой половине 2024 года этот показатель достиг 23, что стало рекордом.

Согласно российскому законодательству, уголовная ответственность наступает с 16 лет, а за некоторые тяжкие преступления – с 14 лет.

С началом войны в Украине в 2022 году в России участились случаи возбуждения дел против детей по статьям диверсия и теракт, а также за публикации и комментарии в интернете, подпадающие под статью оправдания терроризма.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают окружать город Селидово, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, несмотря на сопротивление украинской армии, россиянам удается продвигаться по флангам, запирая кольцо вокруг города. Он отметил, что оккупация города откроет россиянам путь для наступления на Покровск с юга. "Под Селидовым противник продолжает обходить город с флангов. Несмотря на героическое сопротивление Сил обороны, враг имеет частичный успех. Захват Селидового даст противнику возможность продолжить наступление на Покровск с юга", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский пытается убедить лидеров европейских стран согласовать план победы Украины, однако они не готовы этого делать, пишет издание New York Times. Как отмечает издание, западные союзники боятся, что украинские удары по территории России приведут к эскалации войны, поэтому отказались снять ограничения на такие удары с использованием своего оружия.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/26613
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