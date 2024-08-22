Российскому актеру Владимиру Стеклову успешно удалили злокачественную опухоль из кожи головы. Об этом сообщает пропагандистский телеграмм-канал Mash. Известно, что звезда сериалов "Кадетство" и "Нулевой пациент" уже более полугода борется с меланомой.

Владимир Стеклов (фото из открытых источников)

Заболевание впервые обнаружили у 76-летнего актера в прошлом году. Постепенно на коже головы, шеи и спины начали появляться небольшие новообразования, которые не вызывали физического дискомфорта, но вызывали беспокойство.

Недавно Стеклову провели операцию в онкоцентре, где ему удалили одну из опухолей. После этого на пораженный участок кожи головы пересадили кожный лоскут, чтобы закрыть рану. Операция прошла успешно и актера выписали из стационара под постоянное наблюдение онколога.

Сам Стеклов заявил, что чувствует себя хорошо и полон сил. Он добавил, что уже в сентябре вернется на сцену, отмечая свое крепкое здоровье.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у популярного российского журналиста диагностировали тяжелую болезнь . Пропагандистские СМИ сообщили, что известный российский ведущий и журналист Владимир Познер госпитализирован с диагнозом рак, в частности злокачественную эпителиому кожи. Согласно данным ресурса "Стархит", 90-летний телеведущий уже начал проходить процедуру химиотерапии. Однако жена Познера опровергла эту информацию, назвав новость о тяжелом недуге своего мужа ложью.

Стоит отметить, что Владимир Познер уже дважды боролся с раком — простаты и кишечника, и сейчас находится в ремиссии. Он неоднократно упоминал о своей борьбе с болезнями, признавая, что новости о смертельных диагнозах вызывали у него мысли о приближении конца жизни.

