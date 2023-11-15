У большинства россиян впервые изменилась позиция по войне в Украине

Опрос Russian Field свидетельствует, что вариант переходить к мирным переговорам с Украиной стал впервые более популярным, чем дальнейшее проведение военных действий. Также россияне резко негативно откликнулись на проведение еще одной волны мобилизации.



У россиян впервые изменилась позиция по поводу войны в Украине. Фото из открытых источников

Russian Field провела 13 опрос среди россиян по поводу войны в Украине. Таким образом, компания продемонстрировала изменение тенденций граждан РФ. Впервые большинство россиян заявили о необходимости мирных переговоров, а не продолжении войны. За мирные переговоры проголосовало 48% опрошенных, а поддержку продолжения боевых действий приняло 39% граждан РФ.

В начале полномасштабного вторжения сторонников продолжать войну в России было около 54%, однако впоследствии этот показатель постепенно уменьшался. Посмотреть тенденцию изменения настроений россиян по поводу войны в Украине и мирных переговоров можно ниже:





Также Russian Field спросили, относительно новой мобилизации в России. 61% россиян заявили, что подобная новость вызовет у них негативные эмоции. Только 8% указали, что это станет положительным фактором. 18% ответило, что это не вызовет у них эмоциональных изменений, а еще 13% затруднились ответить на вопрос.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян цинично объяснила, почему Россия напала на Украину. По словам Симоньян, российский народ должен благодарить Путина за "человечность" из-за полномасштабного вторжения.

Также "Комментарии" писали о генсеке НАТО Йенсе Столтенберге, который рассказал, готов ли Путин к мирным переговорам по окончании войны на условиях Украины.