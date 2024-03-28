У Буданова ответили, использует ли Путин теракт в Крокусе для усиления войны против Украины

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли использует пропаганду о причастности Украины к теракту в Подмосковье для усиления войны. Россия уже и так использует весь арсенал против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Голосу Америки" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

"Путин и путинская Россия ведут против Украины геноцидную войну, используя весь арсенал, кроме оружия массового поражения. Уничтожаются наши критические объекты гражданской инфраструктуры, энергетика, объекты культуры, социальная сфера, медицина. Сотни, тысячи таких объектов уничтожены путинскими ракетами и беспилотниками. Путинские танки убивают наших мирных жителей и наших защитников. О какой эскалации мы сейчас можем говорить?", — заявил Андрей Юсов.

В украинской разведке считают, что теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" под Москвой кремлевский режим будет использовать для усиления мобилизации, а также попытается превратить образ России из агрессора и жертву.

"Но ни Путин, ни Лавров, ни Шойгу, ни другие убийцы на жертв точно не похожи. Путин остается самым большим и главным террористом в мире вместе с его режимом и руководителями этого режима", — добавил Юсов.

Представитель ГУР также отметил, что неспособность Москва предотвратить теракт является полным крахом путинской силовой модели в глазах избирателей.

По мнению Юсова, диктатор Владимир Путин продемонстрировал всем даже своему окружению, что он не способен контролировать ситуацию в стране.

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