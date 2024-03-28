У Буданова ответили, использует ли Путин теракт в Крокусе для усиления войны против Украины

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин вряд ли использует пропаганду о причастности Украины к теракту в Подмосковье для усиления войны. Россия уже и так использует весь арсенал против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Голосу Америки" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
Андрей Юсов. Фото: из открытых источников
В украинской разведке считают, что теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" под Москвой кремлевский режим будет использовать для усиления мобилизации, а также попытается превратить образ России из агрессора и жертву.
Представитель ГУР также отметил, что неспособность Москва предотвратить теракт является полным крахом путинской силовой модели в глазах избирателей.
По мнению Юсова, диктатор Владимир Путин продемонстрировал всем даже своему окружению, что он не способен контролировать ситуацию в стране.
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