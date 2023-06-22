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У кремлевского режиссера нашли элитную виллу в Испании (ФОТО)

Несмотря на ненависть к Европе, Михалков не брезгует недвижимостью за границей

22 июня 2023, 03:11
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
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Известный режиссер из РФ Никита Михалков, неожиданно попавший в больницу в начале лета, оказывается не только любитель Путина и России, но и владелец элитной недвижимости в Европе. Его семья пользуется роскошным особняком в Испании, о котором знаменитость умалчивала все эти годы.

У кремлевского режиссера нашли элитную виллу в Испании (ФОТО)

Никита Михалков (фото из открытых источников)

Это установили журналисты Украинской правды, сообщает глава отдела расследований медиа Михаил Ткач. Кроме российского кинорежиссера, элитную зарубежную недвижимость в Европе имеют другие известные личности.


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В частности, в коттеджном городке провинции Кадис города Сан-Роке в Андалусии, это южное побережье Испании, находится особняк семьи Михалковых. Он записан равными долями по 25% — жене режиссера Татьяне, сыну Артему и двум дочерям — Анне и Надежде. Еще на юго-востоке побережья Коста-Бланка, это город Аликанте, есть три дома, которые записаны на дочь Никиты Михалкова.


У кремлевского режиссера нашли элитную виллу в Испании (ФОТО) - фото 2
У кремлевского режиссера нашли элитную виллу в Испании (ФОТО) - фото 3
У кремлевского режиссера нашли элитную виллу в Испании (ФОТО) - фото 4

И это еще не всё. На этом же побережье Коста-Бланки, в местности Альфас-дель-Пи находится элитный комплекс, в который входит 5-звездочный отель и клиники Sha. Доля этой элитной недвижимости числится на  Михалкове

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кремлевский режиссер Михалков снова при смерти . Российская знаменитость, кинорежиссер Никита Михалков, поддерживающий кровавые власти Путина, попал в больницу в пятницу, 2 июня. Российские медиа информируют, что Михалкова отвезли в одну из московских клиник, потому что он постоянно жаловался на боль в сердце и одышку. При этом у кинорежиссера уже немало времени имеются проблемы с сердцем. Сразу после нового года его уже спасали, потому что подозревали коронавирус. К болям в легких добавились еще повышенное давление и боль в сердце. Состояние художника было тяжелым.



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Источник: https://youtu.be/RJuMb8PlqLQ
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Обсуждения

Степан

22 июня 2023, 04:52

а шо ж такое !? голоту жаба давит !?..


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