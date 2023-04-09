У кремлевской пропагандистки произошла истерика из-за контрнаступления ВСУ

В преддверии контрнаступления ВСУ российские пропагандисты устроили настоящую истерику.

Ольга Скабеева (фото из открытых источников)

По словам путинистки Ольги Скабеевой во время эфира на РосТВ, она не может понять, как захватчики из РФ должны готовиться, чтобы защищать Крым, как в это время за ними постоянно следят американцы.

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Пропагандистка из РФ говорила о фото со спутника американской компании Maxar, что обнародовало издание The Washington Post.

"Другими словами, американцы все видят! А если да, то, значит, и украинцы! В этом смысле как устраивать оборону, когда все вообще, как на ладони?",- жаловалась во время эфира путинистка.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Скабеева угрожает Украине ракетными ударами по гражданской инфраструктуре. Российская пропагандистка Скабеева снова угрожает Украине ракетными ударами по гражданской инфраструктуре. По ее словам, россияне будут мстить за мощный взрыв на военном аэродроме в городе Энгельс в России.

Также "Комментарии" информировали о том, что российские пропагандисты угрожают уничтожить города Польши. Российский пропагандист Владимир Соловьев, программа которого выходит на государственном телеканале "Россия-1", разразился серией угроз в адрес Польши. Пока в очередное европейцам морду не разобьем, европейцы ничего не поймут, – заявил Соловьев. Известно, что 14 марта 2022 года в Государственном бюро расследований Украины заявили, что Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал Соловьева по обвинению "в публичных призывах к изменению государственной границы Украины", а также, что планируется объявить его в международный розыск.