У Кремля новая цель войны против Украины: о чем такого рода заявления – кому теперь угрожает РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выдвинул новые "цели" так называемой военной спецоперации России в Украине (по сути – война и геноцид). Теперь, по его версии, "спецоперация РФ призвана покончить с курсом США на доминирование в мире". О чём говорят такого рода заявления? Что означают то и дело тасующиеся цели и сроки российского вторжения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин и Лавров. Фото: из от крытых источников

Глава МИД РФ выступает не как дипломат, а как пиар-агент, как адвокат Кремля

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев, комментируя заявления Лаврова о новых целях "спецоперации", назвал это очередной демонстрацией того, то целей этой войны (именно войны) не понимают не только военнослужащие России, оказавшиеся на украинской территории, но и само руководство РФ.

"Мы видим, что политическое руководство России крутит целями войны, как цыган солнцем. Понятно, что первоначальный план, который базировался на откровенно ложных вводных (что украинцы встретят российских "освободителей" цветами, что руководство Украины сбежит, армия – разбежится) от партнеров Кремля в Украине – рухнул. Как соответственно, рухнула ставка на блицкриг. Уже в первые дни вторжения стало ясно, что Зеленский проявил характер. Что человек, которого в Кремле считали слабаком, имеет мощный стержень. Что ВСУ намерены не сдаваться, а оказываться мощнейшее сопротивление. И что ВСУ, по сути, стали все украинцы. В итоге "как в Крыму" — не вышло. Соответственно, теперь приходится выдумать, изворачиваться, врать относительно того, что делает российская армия в Украине. Сперва якобы пытается спасти ЛДНР от "украинских карателей". Потом спасти украинцев от "режима угнетателей". Теперь вот, оказывается, "спасают" россиян от американцев, убивая украинцев. Всё это – пустышки, как пустышками оказались и попытки оправдать вторжение "денацификацией", "демилитаризацией" Украины", – поясняет эксперт.

По словам Андрея Золотарева, попытки Лаврова и ему подобных топ-спикеров отбелить преступления российской военщины, совершенные по всей Украине (это и расстрелы мирного населения в Киевской области, и ракетно-бомбовые удары по всей Украине, и геноцид в Мариуполе, и целенаправленный расстрел жд-вокзала в Краматорске во время эвакуации, и сотни подобных фактов преступления против человечности), демонстрируют, что глава МИД РФ выступает не как дипломат, а как пиар-агент, как адвокат Кремля.

"Бомбы, ракеты, снаряды и пули, которыми Россия уничтожает украинцев – более чем весомый аргумент неадекватности РФ для мирового сообщества, нежели слова Лаврова иже с ним. Поэтому неудивительно, что даже старые партнеры Кремля в Европе (в Германии, Франции и так далее) сейчас пытаются дистанцироваться от России, осуждают ее действия. Действия, которые, судя по заявлению Лаврова, не имеют под собой ни малейшей аргументации, никакого смысла. Не было у РФ никакого плана "Б" во время вторжения в Украину. Только расчет на повторение "крымского сценария". А когда всё пошло вразнос, Кремль стал заложником собственных амбиций и иллюзий. Российское руководство боится теперь продемонстрировать слабость. А любое отступление, любой шаг назад будет воспринят российским электоратом, зараженным пропагандистами, именно так. Вот и пытаются Лавров со товарищи делать хорошую мину при плохой игре", – резюмирует Андрей Золотарев.

Заявления Лаврова – вызов уже не только Украине, но и всем странам Запада или западноориентированным

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова акцентирует, что озвучиваемые РФ цели в рамках вторжения в Украину меняются столь же динамично, как сама ситуация. И на фронте, и в геополитическом плане.

"Первичные амбициозные планы касательно "легкой прогулки" по Украине явно провалились. И российское руководство меняет их буквально "на коленке", пытаясь как-то объяснить собственным гражданам – что вообще происходит. Объяснять, понятно, в свете собственного видения ситуации. Тут, кстати, следует обратить внимание и на заявления украинской стороны, – считает аналитик. – Так, во время недавнего интервью Зеленского американским журналистам, он подчеркнул, что Россия на Украине не остановится. Что она пойдет дальше. На страны Балтии, на Польшу. Возможно, на Чехию, на Словакию. И подобные угрозы со стороны ряда российских политиков и аналитиков, действительно, звучат. Лавров теперь их лишь подтверждает. И эти заявления – вызов уже не только Украине, но и всем странам Запада или западноориентированным. И бывшим советским республикам, и странам экс-соцлагеря".

Так что нужно говорить не о российско-украинском, а о более глобальном столкновении. О столкновении России даже не западным и прозападным миром, а с человеческими ценностями, уверена Александра Решмедилова.

"И надо понимать (и об этом, кстати, говорит советник главы ОПУ Алексей Арестович), что это – надолго. Что такая война не заканчивается за дни, недели или месяцы. Что угроза не ситуативная – здесь и сейчас. Она имеет глобальный характер. И разрешить конфликт нельзя, подписав сейчас некие соглашения. Это будет перемирие, а не мир. Пауза, а не стоп. Точку поставят лишь глобальные изменения: смена в РФ власти, государственного строя, мировоззрения, – поясняет Александра Решмедилова. – Пока же можно сказать лишь, что мы – понимаем, за что воюем. За свою независимость, за свободу выбора, за будущее. А Россия, теми же сменами смыслов своей "спецоперации" демонстрирует непонимание того – зачем это всё, о чём это всё, для чего это всё. Соответственно – непонимание самой сути своей политики, своих ценностей, своего места в мире".

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