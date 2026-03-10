В Кремле ответили, поставил ли Трамп Путину новые условия по прекращению войны в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В Кремле раскрыли новые подробности телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, во время разговора американский президент не выдвигал России конкретных условий по прекращению огня в Украине.
Спикер Кремля Дмитрий Песков
Дмитрий Песков во время брифинга получил вопрос от журналистов, предлагал ли Трамп Путину какие-либо условия для перехода к мирным переговорам.
Журналисты также попросили спикера Кремля прокомментировать слова помощника Путина Юрия Ушакова, ранее заявившего, что Трамп во время разговора "выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт в Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и достижением долгосрочного перемирия".
Разговор между Трампом и Путиным 9 марта стал первой публично известной телефонной беседой двух лидеров этого года.
Ранее портал "Комментарии" писали, что Трамп дал повторный совет Путину о войне в Украине. По словам американского лидера, в Москве должны сначала разрешить ситуацию с Украиной, а потом предлагать свои услуги для возможности установления мира на Ближнем Востоке.
Также "Комментарии" писали, что Путин назвал новую причину войны России против Украины.