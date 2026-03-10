logo

Россия В Кремле ответили, поставил ли Трамп Путину новые условия по прекращению войны в Украине
В Кремле ответили, поставил ли Трамп Путину новые условия по прекращению войны в Украине

В Кремле заявили, что Трамп во время разговора с Путиным не выдвигал условий о прекращении огня в Украине.

10 марта 2026, 12:35
В Кремле раскрыли новые подробности телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, во время разговора американский президент не выдвигал России конкретных условий по прекращению огня в Украине.

В Кремле ответили, поставил ли Трамп Путину новые условия по прекращению войны в Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков во время брифинга получил вопрос от журналистов, предлагал ли Трамп Путину какие-либо условия для перехода к мирным переговорам.

"Таких условий не выставлялось. Это уже неоднократно говорилось, и уже хорошо понятны все модальности, связанные с прекращением огня. Прекрасно всем известна последовательная позиция президента Путина", — сказал Песков.

Журналисты также попросили спикера Кремля прокомментировать слова помощника Путина Юрия Ушакова, ранее заявившего, что Трамп во время разговора "выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт в Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и достижением долгосрочного перемирия".

"Но в общем, действительно все заинтересованы в скорейшем прекращении огня. Здесь трудно с этим спорить", — ответил Песков.

Разговор между Трампом и Путиным 9 марта стал первой публично известной телефонной беседой двух лидеров этого года.

Ранее портал "Комментарии" писали, что Трамп дал повторный совет Путину о войне в Украине. По словам американского лидера, в Москве должны сначала разрешить ситуацию с Украиной, а потом предлагать свои услуги для возможности установления мира на Ближнем Востоке.

Также "Комментарии" писали, что Путин назвал новую причину войны России против Украины.



