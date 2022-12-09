У Кремля уже появились карманные оппозиционеры – почему ослабленной РФ не дадут полностью проиграть

Антикризисный советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что если россияне и могут взбунтоваться, то не против войны, а когда поймут, что проигрывают и не могут реализовать тот беспредел в Украине, который им обещала власть. По его мнению, российские элиты неадекватно воспринимают реальность и все, что происходит на войне, которую развязала Россия против Украины. В свою очередь, украинский нардеп Алексей Гончаренко призывает мир не бояться непредсказуемой реакции России, когда она проиграет в войне с Украиной. Он считает, что Путин осознанно выдвигает на первый план в медиа Кадырова и Пригожина, чтобы показать, что есть более сумасшедшие – с посылом: "Вам не нравлюсь я, а есть те, кто будут хуже". Согласны ли с утверждениями Подоляка и Гончаренко? Где искать лидеров для обновленной РФ? Готов ли мир приложить больше усилий для скорейшего поражения путинской – имперской – России? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Идея Путина очевидна – вывести в публичную плоскость Пригожина, сделав его лицом сумасшедшей право-патриотичной оппозиции

Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец рассуждает так:

"Очевидно, что игра в хорошего царя и плохих бояр Путину не чужда. Он неоднократно прибегал к этому приему. Однако, если даже предположить, что Путин стоит за выведением в публичную плоскость Пригожина и Кадырова, он может доиграться. Поскольку этого голема он может не удержать под своим контролем".

По словам эксперта, уже сейчас видны попытки Пригожина демонстрировать самостоятельность. Из таких – его отказ прийти на съезд ЛДПР по приглашению Слуцкого. Это, считает Тарас Березовец, четкий сигнал Кремлю, что Пригожин не будет играть по партитуре, прописанной для него кремлевскими политтехнологами.

"Идея очевидна – вывести в публичную плоскость Пригожина, сделав его лицом сумасшедшей право-патриотичной оппозиции. ЛДПР после смерти Жириновского будет терять электоральные позиции. Нужно усиление, новый сумасшедший вождь. Слуцкий на такую роль явно не годится. А вот Пригожин – мог бы сойти. Но то, что Пригожин отказался от роли Петрушки в кремлевской постановке, означает, что он решил брать Госдуму сам, не под флагом ЛДПР, а под флагом новой партии, создаваемой им, возможно, вместе с лицами типа Кадырова или Суровикина", – отмечает эксперт.

Он считает, что есть некие сигналы о создании такой воинственной триады Пригожин-Кадыров-Суровикин с примкнувшими к ним ура-патриотами.

"С одной стороны, такой сценарий выглядит как бред наркомана, что наемники ЧВК "Вагнер" иже с ними пойдет по избирательному списку условной партии Пригожина-Кадырова. С другой — это вполне реальный вариант в нынешних российских реалиях. Типа патриоты, бойцы "герои Бахмута" (а, по сути, военные преступники). И набрать такая партия может достаточно много на выборах", – прогнозирует Тарас Березовец.

Он уверен, что попытки заигрывания с любой российской оппозицией, кроме несистемной, обречены.

Но сегодня, считает эксперт, мы видим три центра притяжения, которые могут стать точками роста нового руководства Кремля.

"Первая – партия Ильи Пономарева (когда он получит возможность вернуться в РФ, пока же проводит "съезды народных депутатов России" за рубежом). Она сейчас в большей мере формируется в Украине и наиболее четко выражает антиимпериалистический курс. Вторая – "Свободная Россия" Каспарова. Третья – политсила Михаила Ходарковского. Это в данный момент топ-точки сбора российской оппозиции, – подчеркивает Тарас Березовец. – Будут ли они вместе – пока сложно сказать. Но все, кто за пределами этих сил, все эти псевдолиберальные СМИ типа "Дождя" и "Эха Москвы" – это технологические кремлевские медиа-проекты".

Иракского варианта по отношению к России, скорее всего, не будет, а на роль нового Хрущева никто из российских политиков не тянет

Политический консультант Александр Вербицкий акцентирует, что все пытаются с начала широкомасштабной агрессии России против Украины просчитать Путина. Но никто, отмечает он, не постарался рассмотреть происходящее с точки зрения того, что не только Путин, но и те, кто стоит за ним, даже не элиты как таковые, а государства-партнеры (тот же Китай) заинтересованы в двух процессах. А именно – в ослаблении ЕС и переделе мира.

"И Путин в этом случае только инструмент, как вся Россия, судьба которой никому не интересна, а война – механизм. И на этом пути Украина может войти в НАТО и ЕС, победить на каких-то приемлемых условиях, так как война не может длиться вечно. Но ослабленной России не дадут полностью проиграть, предложив ей в итоге обмен нефти на торговлю критичными товарами не военного назначения и по подходящей цене. Так уже было с Ираком, такое происходит и сегодня", – считает политический консультант.

Он уверен, что Путин уже списан и никому не интересен, за исключением разве что повестки дня внутри страны.

"Кто такой тот же Кадыров для Европы? А для России? Маленький диктатор, но не политик и тем более не герой, – объясняет Александр Вербицкий. – Западу нужны договороспособные и относительно чистые политики, понятные в своих целях. А России нужны герои. Наши спикеры могут рассуждать о чем угодно. Но надо понимать, что вся их аналитика является постоянным марафоном, даже вне войны с одной целью – остаться востребованными так или иначе. Мир, в свою очередь, уже не остановится в движении к новому состоянию, где России нет как активного игрока на международной арене".

Эксперт уверен, что Украина и дальше будет получать всё необходимое, но вопрос в сроках и объёмах. От этого, подчеркивает он, зависит и победа, и какой именно мы её увидим.

"Иракского варианта по отношению к России, скорее всего, не будет, а на роль нового Хрущева никто из российских политиков не тянет. Поэтому замороженный конфликт может оказаться не на полях сражений у нас, а в Москве", – прогнозирует Александр Вербицкий.

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