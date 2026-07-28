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У Лаврова показали настоящее лицо: Захарова забилась в очередной истерике

Представитель МИД РФ Захарова раскритиковала нового посла Германии в РФ

28 июля 2026, 22:33
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Кречмаровская Наталия

В Кремле не слишком радостно встречают европейских представителей, несмотря на то, что заявляют о готовности вести диалог и находить пути решения спорных вопросов. Однако только "на пороге" появился представитель европейской страны — на него нападают — нет и намека на российское гостеприимство.

У Лаврова показали настоящее лицо: Захарова забилась в очередной истерике

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представительнице российского МИД Марии Захаровой не понравились заявления нового немецкого посла. Объяснила, что он, только прибыв в Россию, попытался изобразить публичное приветствие, заявив, что чего-то там потребует от правительства России.

"Получился очевидный фальстарт. С таким пониманием цели своей дипломатической миссии диалог у немецкого дипломата в Москве не сложится. Он также сказал, что граждане России его тепло встретили. Учитывая, что на русском она не владеет, просили бы не тешить себя: возможно, вы не правильно поняли российские идиоматические высказывания", - объяснила настоящее отношение в РФ к дипломатам.

Также порекомендовала послу "не приписывать свои фантазии гражданам России".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России в очередной раз вернулись к теме украинской языковой политики. В этот раз поводом стали законопроекты, которые Верховная Рада зарегистрировала в июле.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые законодательные инициативы Украины по государственному языку якобы усиливают ограничения для русскоговорящих граждан. Такое заявление она сделала на брифинге, комментируя документы, которые сейчас находятся на рассмотрении Верховной Рады.

По словам Захаровой, изменения могут затронуть использование русского языка в частных школах, внешкольном образовании и детских лагерях.



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Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/13610
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