У Лаврова разразились гневом: что довело Захарову до очередной истерики

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Кречмаровская Наталия
Министр российского МИД Сергей Лавров неоднократно предупреждал дипломатические представительства разных стран, находящихся в Киеве, о системных ударах и советовал эвакуировать работников. Тем временем проблемы возникли у российского дипкорпуса в Швеции.
Сергей Лавров. Фото портал "Комментарии"
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об очередном нападении с использованием дрона на посольство РФ в Швеции.
По словам Захаровой, последнее обстоятельство говорит о том, что это не просто провокация, а "откровенная попытка запугивания сотрудников российской миссии". Однако, как отметила она, это не получится.
Захарова акцентировала, что подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер. Она упомянула о Венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и об обязательствах обеспечить неприкосновенность и безопасность иностранных дипломатических представительств на территории Королевства.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение разозлило Захарову.