Министр российского МИД Сергей Лавров неоднократно предупреждал дипломатические представительства разных стран, находящихся в Киеве, о системных ударах и советовал эвакуировать работников. Тем временем проблемы возникли у российского дипкорпуса в Швеции.

Сергей Лавров. Фото портал "Комментарии"

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об очередном нападении с использованием дрона на посольство РФ в Швеции.

"2 июля 2026 года около двух часов ночи Посольство России в Швеции подверглось очередной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. Один квадрокоптер сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской. Второй дрон, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал (наверное, не случайно) на нашу территорию в непосредственной близости от здания Роспосольства”, – рассказала она.

По словам Захаровой, последнее обстоятельство говорит о том, что это не просто провокация, а "откровенная попытка запугивания сотрудников российской миссии". Однако, как отметила она, это не получится.

Захарова акцентировала, что подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер. Она упомянула о Венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и об обязательствах обеспечить неприкосновенность и безопасность иностранных дипломатических представительств на территории Королевства.

"Однако на самом деле правоохранители Швеции лишь формально фиксируют атаки на российское Посольство. К каким-то результатам расследование этих провокаций, счет которых идет уже на десятки, больше, чем за два года, так и не привело. В условиях вся ответственность за продолжение атак на дипломатическую миссию России и его возможные последствия ложится на шведскую сторону", – подчеркнула она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение разозлило Захарову.



